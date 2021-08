UNTOLD 2021: peste 200 de artiști vin la Cluj în septembrie

Sute de mii de spectatori sunt așteptați la Cluj-Napoca pentru a trăi live la cea mai mare intensitate atmosfera de festival, în perioada 9 – 12 septembrie. Pe lângă români, la fel ca în fiecare an, vor fi în fața scenelor UNTOLD foarte mulți străini, căci festivalul EDM din inima Ardealului a devenit un reper internațional în materie de distracție & muzică și implicit un promotor al turismului în țara noastră.

UNTOLD Capitolul 6 promite experiențe memorabile pentru participanți, garanția fiind chiar numele celor peste 200 de artiști și trupe de renume internațional care și-au confirmat prezența la festivalul de la Cluj-Napoca.

Printre cei mai așteptați artiști se numără David Guetta (DJ-ul număr 1 al planetei), Dimitri Vegas & Like Mike (pe locul 2 în topul DJ Mag 100 cei mai buni DJ-i), Martin Garrix, Steve Aoki, Ofenbach, Sam Feldt, Paul van Dyk, Parov Stelar, The Script, Afrojack, Alok, DJ Snake, Lost Frequencies, Quintino sau Tyga (acesta din urmă, pentru prima oară pe scena principală UNTOLD). Evident, multe alte nume de top cântă la UNTOLD 2021, spre bucuria fanilor muzicii de calitate.

UNTOLD este, cu siguranță, un festival internațional, cotat printre cele mai importante la nivel continental și chiar global. Nu întâmplător, The World Capital of Night and Magic a făcut senzație încă de la prima ediție, când a câștigat premiul pentru Best Major Festival în Europa. La ediția precedentă, cea din anul 2019, UNTOLD a ocupat locul 8 în top 50 festivaluri din lume, conform publicației DJ MAG.

Vlad Cazino, partener oficial UNTOLD 2021, și-a dovedit deja implicarea activă prin prisma campaniei speciale online cu premii în bilete UNTOLD și un automobil de lux Porsche și promite că va fi o gazdă excelentă la Cluj, așa cum a fost și la NEVERSEA, organizând concursuri live dinamice cu diferite premii atractive, competiții muzicale și de mimă.

În plus, numeroase surprize îi așteaptă și pe cei care iubesc jocurile de poker, blackjack, jenga, connect 4 sau chiar baschet, iar „cireșele de pe tort” vor fi mega-show-rile de stand-up comedy pe care Bordea și Micutzu, parteneri ai distracției în cazinoul lui Vlad, le vor susține sâmbătă și duminică, astfel că ai toate motivele să stai cu ochii pe Vlad Cazino la UNTOLD 2021.

Creat de Kindred Group special pentru români în anul 2018, Vlad Cazino reprezintă un concept inedit pe piața locală, un cazino online cu brand românesc, bazat pe know-how al unui grup de succes internațional în sfera jocurilor de noroc online – același care deține și un alt brand prezent în România și alte peste 100 de țări, Unibet. Cu super experiențe la sloturi online, jocuri de cazino cu dealeri live, bingo și turnee de poker jackpot, Vlad Cazino caută mereu să surprindă în mod plăcut, să exploreze zone noi în sfera divertismentului local.

Organizatorii UNTOLD 2021 – Capitolul 6 au anunțat deja programul pentru fiecare dintre cele 4 zile, pentru cele 6 scene – Mainstage, Alchemy, Galaxy, Daydreaming, Fortune și Time. Fiecare scenă vine cu un univers aparte în experiența UNTOLD, cu tematici speciale și momente încărcate de magia muzicii în tendințele actuale. Scena principală aduce artiștii momentului aflați în topurile muzicale, iar scenele secundare promovează nume de top din lumea techno, deep tech, house, tech house, trance, drum&bass, dubstep, trap, hip-hop, trip hop.

În edițiile anterioare UNTOLD, la Cluj-Napoca au venit staruri ale muzicii precum David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Hardwell, Avicii, Don Diablo, Afrojack, Timmy Trumpet, Steve Aoki, Prodigy, The Script, John Newman, Ellie Goulding, Marshmello, Kygo, Alok, Alan Walker, The Chainsmokers, Hurts, Robbie Williams, Tinnie Tempah, Jason Derulo, Black Eyed Peas și mulți alții.