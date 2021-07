Pe scenele festivalului de la Cluj-Napoca vor putea fi urmărite nume sonore ale muzicii momentului precum David Guetta, Martin Garrix, The Script, Tyga, Afrojack, Alok, Benny Benassi, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Lost Frequencies, Martin Solveig, Parov Stelar, Quintino, Steve Aoki, Amelie Lens, Jamie Jones, Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Paul Kalkbrenner, Raresh, Rhadoo, Tale of Us, Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, Dub FX, Netsky, Rudimental DJ, Wilkinson DJ Set & MC AD-APT.

UNTOLD este deja un brand de top pe segmentul de divertisment la nivel european, fiind unul dintre cele mai mari festivaluri EDM de pe continent. O mulțime de turiști străini vin la Cluj-Napoca pe perioada evenimentului, special pentru a resimți atmosfera de festival.

De asemenea, participă români din toată țara, dar și din diaspora, la acest mega eveniment muzical. În acest an, ca și la ediția din 2019, organizatorii estimează că ar putea fi prezenți în jur de 100.000 de spectatori în fiecare dintre cele 4 zile de festival.

Prețuri bilete și abonamente UNTOLD 2021

Interesul pentru UNTOLD 2021 este din nou uriaș, iar în mod evident prima opțiune pentru a-ți asigura participarea la festival este să cumperi bilete sau abonamente de pe website-ul oficial, untold.com. Există mai multe variante, în funcție de preferințe și de buget. În acest moment, cele mai ieftine bilete pornesc de la 69 de euro plus taxe (bilet standard pentru acces o zi). Un abonament pentru 4 zile costă 159 de euro plus taxe tot în varianta standard.

Cei ce preferă extra beneficiile înglobate în statutul VIP vor plăti 169 de euro plus taxe pentru o zi de festival sau 399 de euro plus taxe pentru un abonament pe 4 zile. Pentru că cele mai multe persoane sunt interesate și de cazare pe durata evenimentului, organizatorii oferă și bilete de acces la pachet cu servicii de cazare, prețurile pornind de la 450 de euro. Cu cât se apropie data de începere a evenimentului, cu atât vor exista mai puține variante de cazare disponibile, după cum ne arată experiența anilor anteriori.

Vlad Cazino, unul dintre partenerii festivalului de la Cluj, a lansat o campanie complexă, în cadrul căreia pune la bătaie 71 de pachete la UNTOLD

Campania Vlad Cazino UNTOLD vine cu premii extraordinare – pachete speciale UNTOLD: 7 pachete VIP UNTOLD + Cazare, 14 pachete VIP UNTOLD, 50 pachete standard UNTOLD. Mai mult decât atât, un client Vlad Cazino va câștiga în această campanie un super automobil Porsche Taycan 4 Cross Turismo în valoare de aproximativ 450.000 RON.

Participarea la campanie presupune rulaj cu mize reale la anumite jocuri din colecția Vlad Cazino, disponibile atât pe desktop/laptop, cât și pe mobil, în Aplicația Vlad Cazino pentru Android.

În plină desfășurare este și campania Blood Network, care încurajează donarea de sânge (o campanie de responsabilitate socială lansată de către organizatori). Dacă donezi sânge la caravana Blood Network, primești un bilet pentru prima zi de UNTOLD 2021 și tichet de cumpărături în valoare de 100 de lei de la Kaufland România – unul dintre principalii parteneri oficiali ai festivalului.

Dacă nu poți ajunge la caravana specială, poți dona sânge la centrele de transfuzii din întreaga țară, în perioada 17 iulie – 5 septembrie, primind un tichet valoric de 10 euro pentru a achiziționa un abonament la UNTOLD 2021.

.