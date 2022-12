UNICEF: „În fiecare zi mor 301 copii și adolescenți”

Fetele au o rată de noi infecții cu HIV de trei ori mai mare decât băieții. La nivel global, aproximativ trei sferturi (77%) din noile infecții în rândul adolescenților apar în rândul fetelor, potrivit datelor din raportul UNICEF, „Addressing inequities in the global response. Children, adolescents and Aids in 2022”, lansat cu ocazia Zilei Mondiale împotriva SIDA, care are loc astăzi.

Majoritatea deceselor cauzate de SIDA în rândul copiilor – explică UNICEF ​​- au avut loc în estul și sudul Africii (47% din total) și în vestul și centrul Africii (39% din total). În Africa sub-sahariană, HIV rămâne principala cauză de deces în rândul adolescenților, în special din cauza întârzierii identificării și tratamentului adolescenților. Conform estimărilor globale din 2021, numai 878.000 din cei 1,68 milioane de copii sub 15 ani infectați cu HIV din întreaga lume au primit tratamente antiretrovirale, ceea ce reprezintă o acoperire de 52%. Totodată, numai 59% dintre copiii (cu vârste între 0-14 ani) care trăiesc cu HIV își cunosc boala.

Aceste date subliniază cât de dezavantajați sunt copiii într-o comunitate infectată cu HIV, spune UNICEF. Deși estimările globale comparabile pentru adulții de 15 ani și peste sunt, de asemenea, inferioare obiectivelor, acoperirea tratamentului antiretroviral în rândul adulților este substanțial mai bună: 86% dintre adulții care trăiesc cu HIV își cunosc situația, 76% sunt în terapie antiretrovială. Pentru Unicef, „oricât de dramatice ar fi, aceste date reprezintă un progres față de situația din 2010, când au fost estimate 320.000 de noi infecții în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani și 240.000 de decese din cauze legate de HIV din această grupă de vârstă”, notează ansa.it

Traducerea Rador