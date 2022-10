Ungaria, strategie diferită față de alte state din Europa. Orban: Asta era cea mai mare amenințare

Viktor Orban, premierul Ungariei, a adoptat o strategie total diferită față de alte state din Europa. Vineri s-a ajuns la un acord la summitul UE de la Bruxelles, ca orice plafonare a preţului gazului impusă de UE să nu se aplice acordurilor legate de rezerva de gaz pe termen lung, ca acordul de 15 ani pe care Ungaria îl are cu Gazprom. El a precizat că interesele țării lui sunt pe primul loc.

„Este ora două dimineața la Bruxelles. Prima zi a summitului UE tocmai s-a încheiat. Vom continua negocierile mâine, dar cea mai importantă chestiune, energia, a fost încheiată cu succes astăzi. Propunerile Comisiei privind energia au reprezentat cea mai mare amenințare pentru Ungaria. Dacă le-am fi acceptat, am fi riscat să întrerupem aprovizionarea cu gaz a Ungariei în câteva zile.

Această amenințare a fost evitată cu succes astăzi. Nu am fost singuri și am reușit să negociem un acord echitabil. Am convenit că, chiar dacă va exista un plafon de gaze în Europa, acesta nu va afecta contractele pe termen lung, fără de care aprovizionarea cu gaze a Ungariei ar fi imposibilă peste noapte. Cu alte cuvinte, am fost exceptați de la plafonul de gaze, astfel încât acesta să nu amenințe siguranța aprovizionării cu gaze a Ungariei.



Viktor Orban, împotriva sancțiunilor UE

De asemenea, am convenit că, chiar dacă va exista o achiziție comună de gaze în Europa, aceasta nu va fi obligatorie pentru Ungaria. Acest lucru înseamnă că toate opțiunile de achiziție rămân deschise pentru noi. Acest lucru este important, deoarece putem reduce prețul energiei în Ungaria doar dacă există mai multe surse disponibile și mai multă concurență pe piața ungară a energiei. A fost o bătălie lungă, dar am reușit să apărăm interesele Ungariei. Vom continua mâine!”, scrie Viktor Orban pe Facebook.

Premierul Viktor Orban a mai declarat că sancțiunile împotriva Rusiei vor distruge economia tuturor țărilor și că UE trebuie să își asume consecințele. Acesta nu consideră că măsurile autorităților vor schimba decizia lui Putin.

„Trebuie să ne confruntăm cu realitatea. Dacă va continua așa, sancțiunile vor zgudui Europa, economia continentului va îngenunchia, oamenii ar putea fi în pericol și se pare că trebuie să ne pregătim pentru un război prelungit.”, a spus Viktor Orban, conform RIA NOVOSTI.