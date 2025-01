Evenimentele geopolitice din anul 2024, anul Donald Trump (II)

Continuăm rememorarea evenimentelor din 2024 cu unul care părea de neimaginat în urmă cu ani și anume : trupele nord-coreene luptă – și mor – în Europa.

Ce zice Beijingul tutorele Coreei de Nord? China a evitat să comenteze atunci când a fost întrebată dacă trupele nord-coreene se află în Rusia. Public, Beijingul a oferit platitudini diplomatice cerând detensionare situației din Ucraina și pace în Peninsula Coreeană. Pe plan privat însă, Beijingul rămâne îngrijorat de riscurile pe care nu le poate controla în mod direct, de la instabilitatea potențială la ușa sa și, probabil, de cooperarea sporită în materie de securitate între Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite și de coordonarea emergentă dintre NATO și Seul, ca răspuns la aventurismul armatei Phenianului.

Evenimentele geopolitice din anul 2024

În timp ce Beijingul a oferit Moscovei acoperire diplomatică și economică cu privire la invazia sa din Ucraina, relația Beijingului cu Phenianul a fost rece în ultima vreme. Lacunele de comunicare dintre cele trei guverne au pus China în poziția incomodă de a încerca să prevină destabilizarea regională în continuare, având în vedere provocările sale geopolitice și economice. Mai este un factor importat în acestă ecuație a participării nord coreenilor: mobilizarea pentru război în Rusia. Prima mobilizare post-invazie a Rusiei din toamna lui 2022 a urmărit să adauge 300.000 la rândurile armatei ruse, chemând rezerviști și foști soldați.

Acel efort, care a recrutat și bărbați cu un serviciu militar puțin sau deloc, a stârnit proteste și a determinat unele regiuni să închidă granițele pentru a împiedica bărbații să fugă. Presiunea de a face o altă mobilizare vine pe măsură ce victimele din războiul din Ucraina au ajuns la aproximativ un milion, a raportat The Wall Street Journal. Cu siguranță, Rusia are un avantaj de forță militară față de Ucraina, care are o populație mai mică, de un sfert din dimensiunea vecinului său gigant. Cu toate acestea, lipsa militarilor a fost o problemă de lungă durată pentru Rusia, unde forțele paramilitare Wagner au recrutat deținuți, pentru a servi pe front, la începutul războiului. Problemele Rusiei devin din ce în ce mai acute.

Cu trupele Moscovei puternic angajate în capturarea orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, Rusia a apelat la recruți tineri și neexperimentați și a atras trupe din alte părți ale lumi, în prima linie a frontului din Ucraina, pentru a apăra teritoriul rus. Participarea nord coreenilor a adus o oarecare ușurare a efortului de mobilizare al Kremlinului. V aduce Kim mai multe trupe în 2025? Eu cred că da.

Forțele speciale nord coreene în luptă în Europa

Mii de militari din „forțe de elită” din Coreea de Nord, luptă – și se pare că acum mor – într-un război european. Desfășurarea a peste 11.000 de nord-coreeni a transformat războiul Rusia-Ucraina într-un conflict cu adevărat global. A fost, de asemenea, un exemplu dramatic de colaborare în cadrul așa-numitei „Axe a Autoritarilor”, organizația anti-SUA, un cvartet format din Rusia, China, Coreea de Nord și Iran. Ceea ce face ca desfășurarea inițială a Coreei de Nord să devină o preocupare este capacitatea sa de a trimite mai multe forțe militare în Rusia. Coreea de Nord are una dintre cele mai mari armate permanente din lume, cu aproximativ 1,2 milioane, cu alte câteva milioane în rezerve, potrivit estimărilor sud-coreene.

Regimul Kim are cea mai mare unitate de forțe speciale din lume cotată la aproximativ 200.000, spun experții militari. Soldații trimiși în Rusia vor primi un salariu lunar de aproximativ 2.000 de dolari, din care o mare parte va merge în buzunarele regimului, spun oficialii sud-coreeni. Totuși, aceasta este o sumă uluitoare în timp ce cea mai mare parte a țării trăiește din câștiguri lunare de câțiva dolari. Timp de zeci de ani, Coreea de Nord s-a luptat să furnizeze suficientă hrană pentru oamenii săi din cauza izolării internaționale și a proastei gestionări economice, exacerbate de dezastrele naturale. Aproximativ 45% din populația de 26 de milioane a Coreei de Nord este subnutrită, potrivit unui raport al Programului Alimentar Mondial.

Chiar și armata, care primește de obicei privilegii speciale, se confruntă cu o lipsă cronică de alimente. Forțele speciale dețin un loc distinct în vârful ierarhiei militare nord-coreean. Sunt mai bine hrăniți decât alte unități, cu un antrenament mai intens în infiltrare, distrugerea infrastructurii și asasinare. Televiziunea de stat a difuzat filmări care evidențiază aspectele ”vodevillian” (de vodevil) ale antrenamentului lor: trupele sparg becurile cu mâinile goale, iar luptătorii fără cămașă sunt bătuți cu bețe de lemn. Alții îndoaie tije metalice. În septembrie, 2024, Kim a supravegheat forțelor speciale și exercițiile de raid cu „forțele armate revoluționare invincibile” ale țării, așa cum le-a numit presa de stat. Fiecare combatant nord-coreean, susținea raportul eliberat de oficiali de la Phenian, era echivalentul a 100 de soldați inamici(!?). Nord-coreenii s-au desfășurat mai întâi în bazele rusești pentru antrenament, pentru a învăța limba și funcționarea operațională a noilor lor colegi.

Coreea de Sud și Coreea de Nord

Recenții sosiți nord-coreeni au fost învățați aproximativ 100 de termeni militari de bază în limba rusă – inclusiv „foc” și „în poziție” – deși păreau să fi avut probleme cu comunicarea, a declarat agenția de spionaj a Coreei de Sud parlamentarilor la sfârșitul lunii trecute. Coreea de Nord lansează adesea echipamente militare strălucitoare la parade stridente, de la tancuri noi la rachete de artilerie și drone. Dar acest echipament avansat probabil nu este integrat la nivel de trupă. Țara nu are fondurile necesare pentru a-și furniza în mod corespunzător armata cu echipamente atât de scumpe.

Mai este o problemă și anume faptul că nord coreeni au pus accentul pe stimularea arsenalului nuclear al Phenianului, pregătirea sau situația alimentară a soldaților nu s-a schimbat dramatic de când Kim a preluat puterea în decembrie 2011. Acest lucru limitează rolul lor potențial în Rusia la a fi soldați de infanterie, din cauza barierei lingvistice și a nefamiliarității cu terenul. ”Cu toate acestea, mulți soldați nord-coreeni ar considera că riscurile merită. Cei care au auzit de piloții nord-coreeni care au zburat în lupta împotriva aeronavelor americane în timpul războiului din Vietnam știu că o desfășurare în străinătate va ridica statutul unui soldat”, a declarat Sim Ju-il, care a fost ofițer nord-coreean timp de 30 de ani, înainte de a scăpa în Coreea de Sud în 1998, pentru ziarul Wall Street Journal. Piloții care s-au întors din Vietnam au fost primiți ca niște eroi și promovați la gradele de ofițer superior, și-a amintit Sim, în vârstă de 74 de ani.

Chiar și soțiile piloților care au murit pe câmpul de luptă au primit un statut ridicat, în Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, care le oferă acces la locuri de muncă prestigioase. În ultimele săptămâni ale anului, ei au fost în luptă – încercând să respingă forțele ucrainene din provincia rusă Kursk. Oficialii din Ucraina și SUA au declarat că câteva sute de soldați nord-coreeni au fost uciși sau răniți în lupte. Militari importanți au fost trimiși să supravegheze misiunile nord coreenilor. Într-o țară care își sărbătorește elitele militare precum celebritățile, generalul col. Kim Yong Bok a fost văzut rar – sau chiar menționat – în public. Rolul său de conducere a forțelor speciale din Coreea de Nord a cerut ca el să păstreze un profil scăzut pentru a-și ascunde identitatea. Dar acum este o figură publică. El este cel mai înalt oficial militar nord-coreean din Rusia.

Oficialii de la Kiev și Seul i-au confirmat prezența în teatrul de război. În ultimele zile ale mandatului său, președintele Biden a dat undă verde Ucrainei să folosească arme cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA pentru a lovi în interiorul Rusiei – noua prezență nord-coreeană fiind un factor motivant. În mod oficial generalul general Kim, se crede că are sarcina de a integra trupele nord-coreene cu rușii, de a absorbi informațiile câmpului de luptă pentru a le aduce acasă și de a stabili ”conducta” pentru viitoare desfășurări. Nu se așteaptă ca generalul Col. Kim să vadă el însuși vreo luptă. Dar trimiterea unuia dintre cei mai importanți oficiali militari ai Coreei de Nord semnalează interesul Coreei de Nord de a ajuta Rusia până în anul viitor. Generalul colonel Kim a fost printre cei aproximativ 500 de ofițeri nord-coreeni trimiși în Rusia, potrivit oficialilor ucraineni și sud-coreeni.

Soldaților nord-coreeni li s-au eliberat acte de identitate false pentru a-i deghiza în soldați ruși, a declarat agenția de spionaj din Seul. Ei s-au mutat în linia frontului purtând echipamente rusești și purtând uniforme rusești, potrivit oficialilor americani. Pe lângă trupe, muniții și rachete, ofertele Coreei de Nord către Rusia par să se extindă cu generalul-colonel Kim la sol. Phenianul a început să furnizeze sisteme de rachete cu lansare multiplă M-1991 și obuziere M-1989 Koksan, care au fost văzute într-o fotografie călătorind pe platforma unui tren care se deplasează prin Krasnoyarsk, un oraș din centrul Rusiei, a declarat lt. Andri Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea dezinformării la Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Desfășurarea nord-coreeană a avut implicații mult dincolo de câmpul de luptă.

Eu cred că acest lucru înseamnă că trebuie să încetăm să ne gândim la Coreea de Nord doar ca la o amenințare izolată, campată numai în Peninsula Coreea și să începem să ne gândim la țară ca la un colaborator internațional care ar putea cauza prejudicii comunității internaționale. De asemenea finalul acordului poate însemna tehnologie militară inclusiv nucleară pentru Kim. Desfășurarea a fost fie un semn al disperării ruse, având în vedere pierderile uluitoare ale țării în Ucraina, fie o modalitate inteligentă de a folosi în practică noua „Axă”, și în special relația Rusia-Coreea de Nord.

Ambele analize poate fi adevărate iar aripa Rusia-Coreea de Nord a acelei „axe” poate aduce noi probleme în noul an 2025. Cert este că în acest moment Coreea de Nord este acum aliniată cu o Federație Rusă revanșardă, cu un tratat de apărare reciprocă care îi obligă pe fiecare să vină în apărarea celuilalt dacă este atacat. Probabilitatea ca o Coreea de Nord încurajată, acum aliniată cu Rusia, să folosească arme convenționale pentru a instiga un conflict cu Coreea de Sud este mai mare decât oricând de la Războiul Coreean.

Ucraina invadează Rusia

Există un alt titlu care ar fi părut fantezist acum un an, dar s-a întâmplat. La doi ani și jumătate după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, mii de trupe ucrainene au năvălit în provincia rusă Kursk, în prima invazie pe scară largă a teritoriului rus de la cel de-al Doilea Război Mondial. A fost un arbitru strategic și periculos al ucrainenilor, dar a funcționat – și o a doua surpriză a venit în răspunsul lent și ineficient al Rusiei. Kremlinul a promis răzbunare rapidă și recucerirea teritoriului său, dar la momentul scrierii acestui articol, la peste patru luni mai târziu, ucrainenii sunt încă acolo. Nu este o schimbare a jocului pentru cursul războiului, dar mulți experți au spus că atacul de la Kursk a trimis mesaje puternice tuturor părților: Rusia a văzut că Ucraina ar putea aduce războiul la ușa sa din față; Occidentul a văzut că Ucraina nu dă înapoi; iar ucrainenii au arătat lumii că încă se luptă pentru a câștiga.

Incursiunea – și puterea sa de rezistență – au scos, de asemenea, la suprafață slăbiciunile fundamentale ale apărării rusești. Iar ocupația a oferit Ucrainei două lucruri de care avea mare nevoie: o monedă de schimb dacă și când încep negocierile pentru a pune capăt războiului; și capacitatea de a livra rușilor o doză din propriul lor medicament. Lecțiile din ofensiva Ucrainei de la Kursk arată un eșec continuu al Occidentului de a înțelege motivele lui Putin și ale Rusiei, un eșec care împiedică succesul politic acum și în viitor. Acest lucru va trebui să se schimbe dacă Occidentul va ajuta vreodată Ucraina să supraviețuiască și să aducă pacea din nou pe continentul european.

Când pagerele au explodat!

Un moment – sau o serie de momente – din septembrie a schimbat două ipoteze fundamentale în Orientul Mijlociu, despre Israel și principalul său inamic Iranul. Pe parcursul a două zile în Liban, mii de pagere au explodat în mâinile sau în buzunarele agenților grupării militante Hezbollah. 12 persoane au fost ucise și mai mult de 2.000 au fost rănite, dar efectele au ajuns cu mult peste numărul victimelor. Operațiunea a arătat adâncimea penetrării structurilor politice și militare ale Hezbollah de către agențiile de informații israeliene, ceea ce i-a determinat pe agenții Hezbollah să caute comunicații alternative și a zguduit conducerea grupului.

Lucrurile s-au înrăutățit doar când a devenit clar că atacurile de la mijlocul lunii septembrie au fost doar prologul unor operațiuni militare de anvergură. La zece zile după ce primele pagere care au explodat, Israelul l-a asasinat pe liderul Hezbollah Hassan Nasrallah, apoi s-a angajat într-o campanie aeriană și terestră care a decimat conducerea grupului și arsenalul de arme. Toate acestea au slăbit și legătura cu patronul lor Iranul. Hezbollah se îndreaptă spre 2025 ca o umbră a ceea ce a fost. Și asta se datorează în mare parte operațiunii care a declanșat acele pagere în Liban, în acea după-amiază de la mijlocul lunii septembrie. Eliminare lui Assad a turnat gaz peste focul deja aprins. Hezbollah înoată într-o mlaștină din care nu va mai ieși în 2025.

Iranul și Israelul au intrat în război direct și nu prin proxi

De ani de zile, a fost un scenariu de coșmar pentru Orientul Mijlociu: Israelul și Iranul ar trece de la așa-numita „scara de escaladare”, de la atacuri la scară mică sau prin proxi, la lovituri militare majore unul împotriva celuilalt. S-a întâmplat de două ori în 2024, mai întâi în aprilie și apoi din nou în octombrie, schimburi care au adus Orientul Mijlociu în pragul unui război regional, la scară largă, fără precedent. Iranul a lansat primul său atac major cu rachete și drone împotriva Israelului în aprilie, ca răspuns la un atac aerian israelian care a ucis trei generali iranieni și alți patru ofițeri superiori la consulatul Iranului din Damasc. Israelul a contracarat, dar războiul părea să fi fost evitat – și apoi a avut loc un schimb mai intens în octombrie.

Pentru unii, episoadele gemene de lovitura-contralovitură însemnau că scenariul de coșmar sosise. Aici, ca și în cazul invaziei de la Kursk a Ucrainei, a existat o surpriză secundară în ceea ce nu s-a întâmplat: Iranul s-a dovedit că nu a vrut sau nu a putut să își respecte angajamentele – inclusiv jurămintele publice făcute de liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei – de a efectua represalii puternice asupra Israelului. Cred că aici Iranul se află pe un teren foarte complicat și cu adevărat incert. Hamasul aproape nu mai există iar bijuteria coroanei din inelul lor de foc, Hezbollah, a fost decimat. Conducerea a dispărut. Sunt pe călcâiele din spate... deci întrebarea este, ce mai rămâne Iranului de făcut?. Și nu în ultimul rând Mossadul și-a făcut de cap în Teheran!

Spre deosebire de SUA și alte națiuni occidentale, Israelul nu își poate permite luxul de a presupune că regimul iranian are intenții bune. La 31 ianuarie 2018, agenții Mossad au realizat unul dintre cele mai îndrăznețe și eficiente raiduri de informații din istorie. Sub acoperirea întunericului, ei au confiscat, dintr-un depozit presupus securizat din Teheran, arhive critice care documentau eforturile Iranului de arme nucleare puternic ascunse, scăpând cu un camion încărcat de materiale. Localizarea arhivei a fost o ispravă; eliberarea lui de capitala inamicului a fost un triumf. În 2025 atacatorii lui Ismail Haniyeh au realizat o încălcare majoră a securității iraniene, introducând un dispozitiv într-o cameră a unei pensiuni a Gărzii Revoluționare.

Atacul a avut loc în timp ce Iranul sărbătorea nu numai inaugurarea unui nou președinte, ci și colecția sa de miliții regionale aliniate, organizate împotriva Israelului. Haniyeh a fost acolo reprezentând Hamas, alături de participanți din Jihadul Islamic Palestinian, Houthi din Yemen și Hezbollah din Liban.

„Războiul hibrid” al Rusiei împotriva Europei

Rusia își intensifică războiul hibrid în Europa, organizând operațiuni mai frecvente cu o linie a frontului în continuă schimbare. Dar, în ciuda preocupărilor din ce în ce mai puternice ale guvernelor occidentale cu privire la activitatea rusă, acestea au mijloace coordonate limitate de a se apăra împotriva acesteia. Este cunoscut sub numele de „război hibrid”, război purtat cu un amestec de tactici tradiționale și neconvenționale și, prin natura sa, adesea nu este ceva văzut cu ochiul liber.

Dar din ce în ce mai mult în 2024, amploarea și gravitatea eforturilor Rusiei în acest spațiu au devenit clare, variind de la suspecte atacuri incendiare la fabrici de armament sau la depozite de tehnică militară, presupuse întreruperi ale rețelelor de transport și comunicații și comploturi de asasinat. Operațiunile letale ale Rusiei sunt menite să creeze teamă și să constrângă guvernele să se abțină de la a acționa împotriva intereselor Moscovei. Aceste acțiuni sunt o formă de terorism și cer un răspuns pe măsură. NATO trebuie să răspundă cu forță la aceste atacuri, astfel încât Rusia să recunoască inviolabilitatea pământului Alianței. Avarierea a două cabluri submarine din Marea Baltică în perioada 17-18 noiembrie este cel mai recent caz suspect de sabotaj. Vrachierul Yi Peng 3 sub pavilion chinez, presupus cu un căpitan rus la cârmă, a trecut pe lângă cele două cabluri aproximativ în același timp în care fiecare cablu a fost tăiat. Autoritățile daneze au reținut nava, dar încă nu au atribuit acțiunea Moscovei sau Beijingului.

Preocupările cu privire la activitatea Yi Peng 3 în Marea Baltică sunt bine întemeiate. La începutul acestui an, șeful adjunct al Comandamentului Maritim Aliat al NATO a declarat că Rusia și alți actori rău intenționați vizează vulnerabilitățile extinse ale cablurilor și conductelor subacvatice care conectează rețelele de energie și comunicații ale Europei. Una alt exemplu sugestiv este dat construirea unei biserici ortodoxe ruse în Vasteras, în centrul Suediei, aproape de un aeroport și de alte infrastructuri naționale critice, au determinat Serviciul de Securitate Suedez să constate că aceasta era legată de operațiunile de informații rusești, concluzionând că Kremlinul folosește Biserica Ortodoxă Rusă din Suedia ca platformă pentru astfel de activități.

Aeroportul este folosit pentru exerciții militare suedeze și este situat în apropierea unui furnizor de energie electrică și de termoficare și a unui număr de companii de energie, inclusiv Westinghouse Electric Company, care furnizează combustibil nuclear Energoatom, o întreprindere de stat ucraineană care operează toate cele patru centrale nucleare.

Dar, în ciuda preocupărilor semnificative ale guvernelor NATO și europene, nu este clar cum vor răspunde activităților Kremlinului dincolo de extinderea eforturilor de contrainformații, care au avut un oarecare succes în dejucarea activității ruse. Fără a invoca articolul 5 al NATO, Occidentului îi lipsește o strategie și capacitatea de a acționa rapid ca răspuns la războiul hibrid rusesc. Acțiunea colectivă este o provocare atunci când amenințarea este ambiguă, în timp ce o mai bună integrare a capacităților naționale, cum ar fi informațiile, este o linie roșie pentru unii membri NATO.

Manualul Kremlinului de operațiuni hibride, de până în prezent, include vizarea infrastructurii naționale critice din Europa atât fizic, cât și utilizarea ransomware, recrutarea de proxi pentru a limita expunerea armatei și informațiilor ruse în Europa și utilizarea operațiunilor de influență pentru a submina siguranța și securitatea cetățenilor europeni. Atâta timp cât NATO și statele membre europene nu vor fi de acord cu privire la modul de a răspunde asertiv la războiul hibrid al Kremlinului, Europa va rămâne vulnerabilă, iar astfel de vulnerabilități vor fi exacerbate de o administrație Trump care dorește ca statele membre ale Uniunii Europene să se bazeze mai puțin pe Statele Unite ale Americii ca umbrelă de securitate. Eșecul de a acționa va însemna că Kremlinul își păstrează avantajul strategic.

Jocurile Olimpice de la Paris: un spectacol pentru veacuri

Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 au uimit lumea, cu evenimente în locații emblematice precum Turnul Eiffel. Numai ceremonia de deschidere a atras peste 207.000 de mențiuni media și șase milioane de postări pe rețelele sociale. Jocurile au evidențiat capacitatea evenimentelor culturale și sportive de a genera discuții globale, mențiunile din social media ajungând la 101,6 milioane.

Dincolo de acoperirea sportului, Jocurile Olimpice au devenit o platformă pentru discuții politice și cauze sociale, sportivii folosindu-și vizibilitatea pentru a susține probleme importante precum schimbările climatice, justiția rasială și egalitatea de gen. Rețelele sociale au permis fanilor să interacționeze cu sportivii, să împărtășească experiențe și să se angajeze în conversații, extinzând semnificativ amprenta culturală și politică a Jocurilor Olimpice. Zumzetul media din jurul ceremoniei de deschidere spectaculoasă și a performanțelor atletice istorice a amplificat și mai mult unitatea globală pe care o reprezintă Jocurile.

O renaștere a Statul Islamic

Statul Islamic a făcut titluri în prima parte a anului, cu atacuri care și-au arătat întinderea geografică –atacuri teroriste în Iran care au ucis 95 de persoane și apoi un atac care a ucis peste 130 într-o sală de concert de la periferia Moscovei. Alte comploturi ale Statului Islamic au fost dejucate, inclusiv unul care a vizat alegerile americane și altul ar fi vizat un concert Taylor Swift la Viena.

Vestea bună? Serviciile de informații occidentale păreau suficient de conectate pentru a fi oprit mai multe comploturi înainte ca acestea să ajungă la bun sfârșit; iar în Afganistan, unde Statul Islamic Khorasan (IS-K) își are domiciliul, grupul are un inamic puternic în talibanii care conduc. Dar este, de asemenea, de menționat cazul că atacurile ISIS au crescut în general în 2024 și există îngrijorări că ISIS, franciza Statului Islamic în Irak și Siria, ar putea profita de haosul de după rebeliunea siriană și ar putea începe o renaștere în țara respectiva. Deșertul sirian Badiya a devenit un bastion pentru renașterea Statului Islamic. Acolo, grupul antrenează noi recruți pentru misiuni sinucigașe, orchestrează atacuri asupra forțelor aliate și pune bazele pentru a reînvia viziunea sa despre un califat islamic. Aceste informații provin de la oficiali din SUA și Forțele Democratice Siriene (SDF). SDF, o coaliție condusă de kurzi, care a colaborat cu SUA pentru a învinge Statul Islamic în urmă cu cinci ani.

Ape periculoase: ciocniri în Marea Chinei de Sud

Marea Chinei de Sud a fost un punct de foc geopolitic de zeci de ani, dar de obicei a fost un loc în care tensiunile sunt menținute la un punct de fierbere scăzut. În 2024, China a crescut cât de cât ”căldura”. China a revendicat suprafețe în creștere din Marea Chinei de Sud și a încercat să creeze fapte pe apă construind insule mici, adesea nelocuite și, în unele cazuri, instalând avanposturi militare pe acele insule. Pretențiile Chinei au fost contracarate de națiunile din Asia de Sud-Est, iar un tribunal internațional a susținut un caz introdus de Filipine cu privire la pretențiile sale de suveranitate în 2016.

Dar în 2024, paza de coastă și navele navale chineze și filipineze s-au trezit în confruntări din ce în ce mai ostile. În cel mai violent incident, o navă chineză a lovit o navă filipineză care încerca să aprovizioneze o garnizoană de trupe filipineze aflate pe o navă de război naufragiată în Sierra Madre, transformată în punct de observare, în disputatul Second Thomas Shoal. Oficialii filipinezi au declarat că membrii echipajului chinezi înarmați cu sulițe și cuțite s-au urcat pe vasul lor și că mai mulți filipinezi au fost răniți în incident. Filipine au adoptat, de asemenea, o poziție retorică mai puternică împotriva Chinei în ultima vreme, sub președintele Ferdinand Marcos Jr.. Luna trecută, Marcos a semnat legi care reafirmă extinderea teritoriilor maritime ale țării sale și dreptul la resurse, inclusiv în Marea Chinei de Sud. China a emis un „protest sever” ca răspuns.

Aceasta este o problemă de securitate națională și pentru Statele Unite, care au navigat în mod regulat cu nave prin Marea Chinei de Sud, ca o expresie a dreptului la navigație, iar SUA au o alianță de lungă durată cu Filipine.

Numărul partenerilor europeni a lui Putin a crescut în 2024

Premierul slovac Robert Fico a efectuat o vizită neanunțată la președintele rus Vladimir Putin, în încercarea de a menține accesul la gazele naturale rusești. El a devenit doar al treilea lider al Uniunii Europene (UE) care s-a întâlnit cu Putin de la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022; cei doi au discutat despre posibilitățile de încheiere timpurie a războiului, a spus Fico. Oficialii UE nu au comentat imediat vizita. UE a sancționat puternic Moscova pentru războiul său împotriva Kievului, majoritatea membrilor UE sprijinind Ucraina în război.

Ministrul de externe al Republicii Cehe, vecinul Slovaciei, coleg cu acesta în UE și în Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), a criticat vizita spunând că Republica Cehă a obținut independența energetică față de Rusia, astfel încât să nu fie nevoită să „se târască în fața unui criminal." Fico a fost în dezacord cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu expirarea apropiată a unui contract prin care gazele naturale rusești tranzitează prin Ucraina către Slovacia.

Colapsul guvernului german adâncește incertitudinea în afaceri

Dacă 2024 a fost un an marcat de alegeri în întreaga lume - cu revenirea lui Donald Trump la putere în SUA, consolidarea partidelor de dreapta la alegerile UE, o schimbare politică în Marea Britanie de la conservatori la laburist și re- alegerea lui Narendra Modi în India - 2025 promite să-și aducă propriul set de surprize în Europa.

După prăbușirea coaliției de guvernământ din Germania pe 6 noiembrie, cancelarul Olaf Scholz conduce acum un guvern minoritar până la organizarea alegerilor anticipate pe 23 februarie 2025. Sondajele sugerează că alegerile ar putea duce la o potențială coaliție între CDU/CSU de centru-dreapta și centru. -stânga SPD sau Verzii, conduși de liderul CDU Friedrich Merz. În prezent, AFD ocupă locul al doilea în urma alianței conservatoare a lui Merz - același grup pe care l-a condus Angela Merkel până în 2021. AFD ocupă locul al doilea în urma alianței conservatoare a lui Merz - același grup pe care l-a condus Angela Merkel până în 2021. Planurile de politică vor acorda prioritate reformelor fiscale și pieței muncii pentru a aborda anii de stagnare economică și ar putea include o reformă a datoriilor care au limitat capacitatea Germaniei de a investi. Acest nivel de instabilitate politică sporită în Germania creează incertitudine pentru afaceri. Această incertitudine este amplificată de viitoarea administrație Trump, cu propuneri de politici comerciale care ar putea încerca să reducă excedentul comercial bilateral record al Germaniei. Sectorul auto este probabil să fie deosebit de expus.

Liderii de afaceri ar trebui să monitorizeze evoluția peisajului politic și al politicilor interne, să evalueze potențialele impacturi ale tarifelor și să adopte strategii de planificare a scenariilor și de diversificare a pieței pentru a atenua provocările economice în creștere.

Parlamentul Japoniei s-a fracturat!

Partidul Liberal Democrat (LDP), care și-a pierdut majoritatea în camera inferioară a Dietei Naționale a Japoniei pentru prima dată în ultimii 15 ani, va guverna acum într-o coaliție minoritară fragilă cu partenerul său Komeito. Continuitatea politicii, inclusiv politicile economice pro-creștere, este așteptată cel puțin prin alegerile pentru camera superioară, așteptate până în iulie 2025. Guvernul de coaliție va ceda partidelor de opoziție în anumite probleme, totuși, așa cum demonstrează rolul Partidului Constituțional Democrat în președinție. comisia pentru bugetul camerei inferioare.

Mediul politic incert creează un mediu economic și mai incert, care poate reduce presiunea asupra normalizării ratei Băncii Japoniei, dar dacă dolarul american continuă să se întărească, acesta poate fi un impuls pentru creșteri ulterioare sau intervenții valutare. Cu o relativă continuitate a politicii interne, companiile japoneze ar trebui să se concentreze pe analiza potențialelor impacturi ale administrației viitoare din SUA, modelând impactul schimbărilor în politica comercială și fiscală asupra lanțurilor lor de aprovizionare și modelelor de afaceri și luând în considerare potențialele răspunsuri. (Va urma)