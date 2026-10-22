Ungaria va introduce vineri, 23 octombrie 2026, restricții de circulație pentru camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone, între orele 07:00 și 23:00, ora României. Măsura este aplicată cu ocazia Zilei Revoluției Ungare și îi vizează pe transportatorii de marfă care tranzitează sau circulă pe drumurile publice din țara vecină.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră Română, șoferii vehiculelor vizate vor trebui să oprească în parcările special amenajate pe întreaga durată a restricțiilor.

Sunt prevăzute însă excepții pentru anumite transporturi, în timp ce autoturismele și traficul de călători vor circula în condiții normale.

Restricțiile se aplică autovehiculelor de transport marfă cu masa mai mare de 7,5 tone. Interdicția este valabilă vineri, 23 octombrie, în intervalul 07:00–23:00, ora României.

Pe durata programului special, șoferii camioanelor vizate au obligația să staționeze în parcările special amenajate până la încheierea intervalului în care circulația este interzisă.

Măsura poate afecta planurile transportatorilor care au curse programate prin Ungaria, inclusiv pe rutele internaționale de marfă care traversează țara.

Potrivit informării Poliției de Frontieră Române, pot circula și în intervalul în care se aplică interdicția autovehiculele care transportă:

animale vii;

produse perisabile.

Aceste categorii sunt exceptate de la restricțiile anunțate pentru ziua de 23 octombrie.

În schimb, pentru celelalte transporturi de marfă cu vehicule de peste 7,5 tone, operatorii trebuie să ia în calcul oprirea temporară a deplasărilor și să își adapteze programul în funcție de intervalul stabilit de autoritățile maghiare.

Nu. Potrivit informării citate de Poliția de Frontieră Română, restricțiile nu se aplică autoturismelor și nu afectează traficul de călători.

Circulația acestor categorii de vehicule urmează să se desfășoare în condiții normale. Prin urmare, șoferii de autoturisme care tranzitează Ungaria vineri nu sunt vizați de interdicția instituită pentru transportul de marfă greu.

Măsura a fost anunțată cu ocazia Zilei Revoluției Ungare, sărbătorită anual la 23 octombrie. Autoritățile maghiare au stabilit un program special pentru circulația vehiculelor de transport marfă cu masa mai mare de 7,5 tone.

Poliția de Frontieră Română recomandă transportatorilor să își planifice din timp traseele și perioadele de deplasare, pentru a limita întârzierile și eventualele blocaje logistice.

Restricțiile sunt valabile vineri, 23 octombrie 2026, între orele 07:00 și 23:00, ora României. Transportatorii care operează prin Ungaria trebuie să verifice dacă vehiculele și mărfurile transportate se încadrează în categoriile exceptate și să își organizeze cursele în consecință.