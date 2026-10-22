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Ungaria restricționează circulația camioanelor vineri. Ce transporturi sunt exceptate

Ungaria restricționează circulația camioanelor vineri. Ce transporturi sunt exceptateSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Ungaria va introduce vineri, 23 octombrie 2026, restricții de circulație pentru camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone, între orele 07:00 și 23:00, ora României. Măsura este aplicată cu ocazia Zilei Revoluției Ungare și îi vizează pe transportatorii de marfă care tranzitează sau circulă pe drumurile publice din țara vecină.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră Română, șoferii vehiculelor vizate vor trebui să oprească în parcările special amenajate pe întreaga durată a restricțiilor.

Sunt prevăzute însă excepții pentru anumite transporturi, în timp ce autoturismele și traficul de călători vor circula în condiții normale.

Ce camioane nu pot circula în Ungaria pe 23 octombrie

Restricțiile se aplică autovehiculelor de transport marfă cu masa mai mare de 7,5 tone. Interdicția este valabilă vineri, 23 octombrie, în intervalul 07:00–23:00, ora României.

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Pe durata programului special, șoferii camioanelor vizate au obligația să staționeze în parcările special amenajate până la încheierea intervalului în care circulația este interzisă.

Măsura poate afecta planurile transportatorilor care au curse programate prin Ungaria, inclusiv pe rutele internaționale de marfă care traversează țara.

Ce transporturi sunt exceptate de la restricții

Potrivit informării Poliției de Frontieră Române, pot circula și în intervalul în care se aplică interdicția autovehiculele care transportă:

  • animale vii;
  • produse perisabile.
camioane

camioane / sursa foto: dreamstime.com

Aceste categorii sunt exceptate de la restricțiile anunțate pentru ziua de 23 octombrie.

În schimb, pentru celelalte transporturi de marfă cu vehicule de peste 7,5 tone, operatorii trebuie să ia în calcul oprirea temporară a deplasărilor și să își adapteze programul în funcție de intervalul stabilit de autoritățile maghiare.

Sunt afectate autoturismele și autocarele?

Nu. Potrivit informării citate de Poliția de Frontieră Română, restricțiile nu se aplică autoturismelor și nu afectează traficul de călători.

Circulația acestor categorii de vehicule urmează să se desfășoare în condiții normale. Prin urmare, șoferii de autoturisme care tranzitează Ungaria vineri nu sunt vizați de interdicția instituită pentru transportul de marfă greu.

De ce au fost instituite restricțiile

Măsura a fost anunțată cu ocazia Zilei Revoluției Ungare, sărbătorită anual la 23 octombrie. Autoritățile maghiare au stabilit un program special pentru circulația vehiculelor de transport marfă cu masa mai mare de 7,5 tone.

Poliția de Frontieră Română recomandă transportatorilor să își planifice din timp traseele și perioadele de deplasare, pentru a limita întârzierile și eventualele blocaje logistice.

Ce trebuie să știe transportatorii

Restricțiile sunt valabile vineri, 23 octombrie 2026, între orele 07:00 și 23:00, ora României. Transportatorii care operează prin Ungaria trebuie să verifice dacă vehiculele și mărfurile transportate se încadrează în categoriile exceptate și să își organizeze cursele în consecință.

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