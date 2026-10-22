Ungaria analizează posibilitatea înlocuirii companiei ruse Rosatom din proiectul de extindere a centralei nucleare de la Paks și a început să evalueze furnizori alternativi, în cadrul unei revizuiri a investiției, potrivit unor surse citate de Reuters pe 22 octombrie 2026. Decizia ar putea schimba unul dintre cele mai importante proiecte nucleare rusești din Uniunea Europeană.

Guvernul condus de Peter Magyar urmează să stabilească, până la sfârșitul acestui an sau la începutul lui 2027, dacă proiectul va continua în forma actuală. Analiza vizează costurile, implicațiile juridice și tehnice, calendarul lucrărilor și posibilitatea schimbării contractorului principal.

Extinderea centralei nucleare de la Paks a fost atribuită companiei ruse Rosatom în 2014, în timpul guvernării lui Viktor Orbán, fără organizarea unei licitații. Proiectul prevedea inițial o investiție de 12,5 miliarde de euro și reprezintă cea mai importantă inițiativă nucleară a companiei ruse în interiorul Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, contractul a fost modificat de cinci ori, iar o a șasea modificare este în pregătire, fără să fi fost semnată. În aceste condiții, autoritățile ungare analizează dacă menținerea acordului în forma actuală este justificată economic și dacă există alternative viabile.

O sursă apropiată administrației a declarat pentru Reuters că guvernul tinde să considere extinderea centralei necesară, dar că Rosatom ar putea să nu mai participe la proiect. Până la momentul publicării informațiilor, guvernul ungar și compania rusă nu răspunseseră solicitărilor de comentarii transmise de agenția de presă.

Extinderea centralei de la Paks se confruntă cu dificultăți financiare și juridice. Costul estimat inițial a fost de 12,5 miliarde de euro, iar Ungaria plătise deja peste două miliarde de euro până la turnarea primei plăci de beton, în februarie 2026.

Un obstacol important este și decizia din 2025 a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a anulat aprobarea Comisiei Europene privind ajutorul de stat acordat proiectului. Hotărârea complică situația juridică și financiară a investiției.

Dacă Budapesta va decide să renunțe la Rosatom, consecințele ar putea fi semnificative. Ungaria ar risca să piardă aproximativ 1,1 miliarde de euro plătite deja companiei ruse și ar putea fi obligată să achite penalități pentru încălcarea contractului.

Sursele citate de Reuters nu au indicat un posibil înlocuitor al Rosatom. Totuși, un furnizor european ar putea simplifica anumite aspecte legate de politica externă și de regimul sancțiunilor aplicate Rusiei.

Energia nucleară are un rol major în strategia energetică a Ungariei, deoarece poate furniza electricitate în mod constant, cu emisii reduse de carbon în etapa de producție. Extinderea capacității nucleare este considerată o modalitate de a răspunde cererii în creștere și de a reduce dependența de sursele regenerabile a căror producție variază în funcție de condițiile meteorologice.

În pofida reevaluării contractului cu Rosatom, autoritățile ungare nu par să fi abandonat obiectivul extinderii capacității nucleare. Zsuzsa Beres, secretar de stat adjunct responsabil de energia nucleară și relațiile internaționale în cadrul Ministerului Economiei și Energiei, a declarat recent că Ungaria va continua să se bazeze în mare măsură pe energia nucleară.

În paralel, guvernul analizează posibilitatea prelungirii cu 20 de ani a licențelor de exploatare pentru cele patru reactoare existente de la Paks, construite cu tehnologie rusească. Autorizațiile actuale expiră între 2032 și 2037, iar o eventuală prelungire ar putea asigura continuitatea producției până la finalizarea unor noi capacități.

De la invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, Uniunea Europeană a redus importurile de petrol și gaze rusești. Sectorul nuclear a rămas însă într-o situație diferită, Rosatom nefiind vizată de un regim general de sancțiuni europene comparabil cu cel aplicat altor sectoare energetice rusești.

Potrivit datelor Asociației Nucleare Mondiale citate de Reuters, în 2025 Rusia a reprezentat aproximativ 23% din livrările de uraniu îmbogățit către Uniunea Europeană și 16% din aprovizionarea cu uraniu natural.

O eventuală schimbare a contractorului de la Paks ar avea, prin urmare, implicații care depășesc relația contractuală dintre Budapesta și Rosatom. Decizia ar putea influența cooperarea energetică dintre Ungaria și Rusia, precum și modul în care statele europene își gestionează dependențele din sectorul nuclear.

Directorul Rosatom, Aleksei Lihacev, a declarat la Moscova, la începutul lunii octombrie, că așteaptă finalizarea analizei guvernului ungar. El a afirmat că a contactat noua administrație de la Budapesta pentru discuții, dar că nu primise încă un răspuns.

Decizia privind viitorul extinderii centralei este așteptată la sfârșitul anului 2026 sau la începutul lui 2027. Până atunci, autoritățile ungare trebuie să stabilească dacă proiectul poate continua în condițiile actuale sau dacă schimbarea contractorului ar fi justificată financiar, juridic și tehnic.

Indiferent de soluția aleasă, Ungaria urmărește să își păstreze rolul central al energiei nucleare în sistemul energetic național. Miza imediată este stabilirea unei formule de continuare a investiției care să limiteze riscurile financiare și să asigure dezvoltarea capacităților de producție