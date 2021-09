Unde își va continua studiile copilul fenomen al înotului. David Popovici: „Am primit o grămadă de oferte”

Unde își va continua David Popovici studiile. „Am primit o grămadă de oferte”

Tânărul înotător David Popovici, în vârstă de 16 ani, unul dintre cei mai tineri sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a decis să își continue studiile în România, deși a fost curtat de universități din Statele Unite ale Americii. În luna august, înotătorul a spus că se duce „în SUA, Italia sau oriunde, dar am lăsat aceste gânduri pentru după vacanță”.

„De când s-a deschis sezonul de recrutări, am primit o grămadă de oferte de la foarte multe universități, și de la cele mai prestigioase din America. Am fost onorat. Numai că, după mult timp de gândire, am ajuns la concluzia că mi-e foarte bine aici”, a spus David Popovici, potrivit Digi24.

Înotătorul a povestit și despre întâlnirea sa cu jucătorul de tenis Novak Djokovic, cu care nu a vrut să facă poză, inițial. „N-am vrut să-l supăr. Când am ajuns în cameră, am sunat-o pe prietena mea și i-am zis că l-a văzut pe Djokovic. Mi-a zis să îi trimit poză, era cu mama ei. Amândouă sunt înnebunite după el. Le-am zis că nu am făcut, pentru că nu voiam să îl deranjez. S-au supărat.

A doua zi când l-am văzut, am zis că mă duc să fac o poză pentru prietena mea și mama ei. Se făcuse ca un fel de coadă, erau oameni din toate țările care voiau să facă o poză cu el. Djokovic îi întreba pe oameni de unde sunt și el le zicea câte ceva în limba lor. Când i-am zis că sunt din România, mi-a vorbit în română. Mi s-a părut drăguț”, a spus el.

David Popovici: „Mă duc… oriunde”

Abia întors de la Jocurile Olimpice, înotătorul David Popovici a vorbit despre tot ce a însemnat pentru el competiția de la Tokyo, dar și despre planurile sale de viitor în ceea ce privește studiile. „Am ajuns în momentul în care trebuie să mă decid. Mă duc în SUA, Italia sau oriunde. Dar am lăsat aceste gânduri pentru după vacanță”, a declarat David Popovici la începutul lunii august.

Deși deplasările l-au obosit, energia îi este alimentată de reușitele pe care le-a înregistrat în ale înotului. Tânărul s-a arătat recunoscător pentru susținerea pe care a primit-o din partea românilor, de la care spune că a primit mesaje încurajatoare.

David Popovici a mărturisit că urmează să participe la mai multe competiții, însă Jocurile Olimpice de la Tokyo nu l-au dezamăgit deloc.