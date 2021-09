Guvernul dă bani tinerilor fără studii și locuri de muncă. Investițiile depășesc 185 de milioane de euro

S-a dat startul semnării contractelor câștigătoare ale Programului Operaţional Capital Uman “Viitor pentru tinerii NEETs” (Not in Employment, Education or Training). Mii de tineri din România vor beneficia de sprijin pentru a-și finaliza studiile obligatorii, precum și pentru a urma pregătirile profesionale cerute în domeniul de angajare.

Investiții de peste 185 de milioane de euro pentru tineri

12 contracte dintre cele 99 aprobate în cadrul programului amintit, în valoare de 32,27 milioane de lei, au fost semnate. Restul contractelor urmează să fie semnate în următoarele săptămâni, după care va începe implementarea lor.

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a dat startul semnării contractelor din cadrul Programul Operaţional Capital Uman “Viitor pentru tinerii NEETs”, în valoare totală de peste 185 de milioane de euro. Dintre cele 99 de proiecte câştigătoare, 12 au fost semnate astăzi la minister, urmând ca restul să fie semnate în zilele următoare”, a anunțat Ministerul Investițiilor.

Cine beneficiază de sprijin financiar din partea statului. Ce condiții trebuie respectate

Persoanele care vor beneficia de sprijin financiar trebuie să aibă vârste cuprinse între 16 și 29 de ani. În cadrul proiectului se pune accent pe șomerii din mediul rural și pe persoanele care aparțin minorității rome. Aceștia vor beneficia de sprijin financiar pentru a-și finaliza studiile obligatorii și pentru a urma cursuri de calificare profesională în meserii pentru care există cerere pe piața muncii.

Pe lângă aceste prevederi, Programul Operaţional Capital Uman “Viitor pentru tinerii NEETs” asigură și acordarea unei sume de 25.000 de euro pentru 1.500 de tineri care vor să-și deschidă propria afacere.

„Prin aceste contracte avem un singur scop: asigurarea unui viitor sigur tinerilor NEETs acasă, în România. Sunt mulţi tineri, care nu şi-au finalizat studiile şi care nu au nici un loc de muncă. Aceşti tineri reprezintă o resursă imensă pentru România, iar noi vrem să-i ajutăm să-şi găsească un loc de muncă bine plătit. Este una din cele mai importante obiective ale acestei guvernări: asigurarea unui trai decent acasă, în ţară. Doresc să mulţumesc colegilor mei din minister, colegilor de la POCU pentru că susţin aceste proiecte, că sunt interesaţi de soarta tinerilor”, a declarat Hegedus Csilla, secretar de stat în MFE, potrivit Agerpres.