Unde este cel mai sigur să te cazezi la hotel. Sfaturile unei foste agente CIA și FBI

Tracy Wadler, o fostă agentă specială FBI și ofițer CIA, a explicat care sunt precauțiile pe care trebuie să și le ia fiecare turist în momentul în care face călătorii în străinătate.

Femeia explică faptul că este ideal ca, în cadrul unui hotel, să alegem o cameră situată între etajele trei și șase, deoarece acestea sunt cele mai sigure. Aceste etaje sunt sigure deoarece sunt suficient de jos încât să aibă acces la scara de urgență, și suficient de sus încât să fie inaccesibile intrușilor care pot pătrunde pe la parter sau etajul 1.

Sfaturi pentru călătorii sigure

În plus, fosta agentă CIA și FBI spune că, în momentul în care ajunge într-o țară străină, își instalează o aplicație care îi urmărește locația și trimite tuturor contactelor semnalate ca favorite un sms în care îi este specificate coordonatele, în cazul unei urgențe.

De asemenea, femeia susține că este mult mai sigur ca turiștii să aleagă să își petreacă concediul într-o unitate de cazare de tip pensiune, hotel sau motel. Fosta agentă recomandă evitarea închirierii caselor sau apartamentelor proprii prin intermediul aplicațiilor precum AirBnb.

În plus, în ceea ce privește cazarea la hotel, trebuie să avem în vedere întotdeauna să încuiem ușa, odată ce am părăsit camera sau am intrat în cameră, astfel încât nimeni să nu mai aibă acces. Wadler susține că ea își ia o măsură de precauție în plus, și blochează ușa camerei folosind un opritor.

Securitatea bagajelor

Fosta agentă susține că trebuie să avem o grijă deosebită și în ceea ce privește bagajele noastre, mai ales dacă alegem să călătorim cu avionul. Wadler a împărtășit faptul că își ascunde mereu în valiză un Apple AirTag, prin care poate verifica în timp real locația bagajului, în cazul în care acesta a fost pierdut.

Femeia susține că un astfel de dispozitiv de află și în ghiozdanul fiicei sale, pentru a putea verifica în orice moment unde se află, și în cazul situațiilor de urgență, să poată ajunge cât mai rapid în ajutorul fiicei sale.

De asemenea, fosta agentă FBI explică faptul că este o idee foarte bună să ne împărtășim programul și planurile de vacanță cu persoane care nu se află în compania noastră, astfel încât aceste persoane importante să știe unde ne aflăm în orice moment al călătoriei, potrivit Știrile ProTV.