Social Unde alimentezi mașina cu GPL, în vacanță. Cele mai bune ponturi de la turiști







Mașinile cu GPL pot fi o provocare dacă genul acesta de combustibil nu este de calitate. Cei care au decis să meargă sute de kilometri cu o astfel de mașină au și câteva ponturi.

Alimentarea cu GPL în Bulgaria și Grecia

Problema legată de GPL a fost ridicată chiar de către unul dintre cei care urmează să plece în vacanță pe un forum de turiști. ”Intenționez să merg în Atena cu mașina personală, motor 1.0tce cu gpl. Aveți ceva experiențe neplăcute pe care ar trebui să le evit, privind calitatea gpl-ului, prețul, poate ceva zonă riscantă de parcare, etc”, a întrebat acesta.

Răspunsurile au fost clare din partea celor care au mers deja pe aceste trasee. ”Regula de bază: faci plinul la Lukoil Kulata, apoi puțin peste 100 km, pe pantă la Salonic, alimentezi din nou la KaOil ca să îți ajungă până în Atena. În Atena foloseste aplicația "FuelGR" și caută cel mai ieftin gpl din zona ta. Am aproximativ 15 drumuri SV-Ath, făcute cu mașini pe gpl.

Nu am avut niciodată probleme cu gpl și am alimentat de unde am apucat. La fel ca la noi în România și ca în Bulgaria, calitatea gazului este aceeași peste tot, deci alimentează de unde e mai ieftin”, a explicat un turist. ”Calitatea gpl la greci e net superioara fata de cea de la români. Alimentați la BP fara probleme . E mai scump, dar merita”, a explicat un alt comentator.

Atenție la parcări în Atena

Pe de altă parte, altcineva a avertizat legat de parcările din Atena. ”În Atena, să nu stea 1 secundă mașina fără parcare plătită. Am avut ghinionul să o gasesc lovită, a lăsat bilet în geam și bilet a rămas situația! Plus, din cauza furturilor și spargerilor e prea riscant. Atenție la prețul parcărilor, negociați din prima prețurile. Am avut surpriza neplăcută ca a III-a oară după ce am parcat la aceeași parcare, să mi se ceară un preț exorbitant. Noi când mergem în Atena, avem parcarea noastră cu 5 euro pe zi” a spus o altă persoană.