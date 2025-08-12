Social Unde acționează hoții bulgari. Atenție la duty-free-uri







Hoții din Bulgaria ar acționa mai nou în zona duty-free-urilor la granița cu Grecia, după cum spune o turistă. Ea a explicat că și spațiul Schengen este în favoarea rău-făcătorilor.

O turistă a explicat cum a rămas fără banii pe care îi ținea în mașină atunci când a coborât la duty free între Grecia și Bulgaria. ”Aveți grijă la Duty free între Bulgaria si Grecia. Un bulgar ne-a spart mașina. Nu știu cum a deschis-o, a furat banii din portofel și l-a prins soțul, dar a reusit să plece cu o altă mașina.

Acum dăm declarații la politie. Numărul de masina era E_228HV, cea cu care a plecat. Erau doi, și chiar dacă l-a prins soțul l-a scăpat. Plus că noi suntem cu doi copii după noi, nu puteam risca așa”, a explicat turista.

Cei care au comentat au ridicat problema granițelor. ”Eu mă întreb totuși dacă a fost între granițe, cum a trecut granița așa repede, fără să îl prinzi? Eu de eram în locul vostru eram în mașină și după el!” a spus un internaut. Doar că lucrurile sunt diferite acum. Asta pentru că spațiul Schengen nu necesită niciun control.

”Ba da, nu te mai oprește nimeni la vamă, si din păcate poliția a venit destul de târziu. Nimeni nu ne-a ajutat” a mai spus turista. Cert este hoțul a plecat și familia păgubită încă încearcă să își recupereze paguba. În astfel de cazuri este bine să vă asigurați mașina, dar și bunurile.

Drept urmare ceilalți turiști spun că cel mai bine ar fi să țineți inclusiv banii la dumneavostră mai ales dacă plecați la cumpărături. Chiar dacă în astfel de zone există camera de supraveghere, poliția bulgară nu este mereu promptă. Așa că recuperarea pagubei, dacă se va întâmpla, va dura câteva zile cel puțin.