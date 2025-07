Social Ce faci dacă ți-a dispărut borseta dintr-o benzinărie din Bulgaria. Șansele să o mai poți recupera







Unui român i-a dispărut borseta de pe capote mașinii unde o uitase într-o benzinărie din Bulgaria, unde oprise pentru alimentare. A primit ajutor și de la poliția bulgară, dar și de la Ambasadă.

După ce și-a dat seama că și-a pierdut borseta, românul a acționat. ”Pe teritoriul Bulgariei, pentru situatii de acest gen, sunați la 112 - eu așa am fost sfătuit de un prieten bulgar. Am sunat, am fost transferat la o persoana care vorbea limba engleză și mi s-a comunicat că vor sosi 2 polițiști bulgari în benzinărie, ceea ce s-a și întâmplat.

Deși nu vorbeau foarte bine limba engleză, s-au străduit. Iar ulterior a venit și un polițist criminalist care vorbea foarte bine limba engleză și a fost extrem de cooperant. Întrucât cei de la benzinărie suțineau că ne vor da imaginile când vom veni ulterior, dânsul a insistat și mi-a sugerat să iau legătura și cu Ambasada României la Sofia.

Deși era cam miezul nopții, după ce am explicat situatia. Am fost ajutat foarte mult de domnul Mazilu. Acesta a insistat la personalul benzinăriei. Și după un timp au fost trimise imaginile direct pe telefonul polițistului criminalist”, a scris românul. Acesta a explicat că era vorba despre o doamnă care a luat borseta. Și ulterior a doua zi au identificat și mașina.

”Așa cum mi-a explicat polițistul bulgar, dacă se pierd documente, este interzis să se circule pe teritoriul Bulgariei fără permis de conducere sau talon. Chiar dacă ai copii / fotografii. Eu am mers la Poliția din Kardjali a doua zi, cu o declarație pe care am tradus-o în engleză și bulgară (cu google translate).

Și în baza acelei declarații mi s-a eliberat un document care certifica pierderea documentelor mele. Ulterior, același document, tradus notarial, urma să fie folosit la întoarcerea în țară la refacerea documentelor”, a mai explicat persoana în cauză. Dar acest lucru nu a mai fost necesar. Pentru că a găsit-o pe doamna cu pricina care i-a restituit portofelul cu totul intact.