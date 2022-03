Undă verde pentru linia de metrou spre Aeroportul Henri Coandă. Metrorex a semnat contractul de peste un miliard de lei

Investiția are ca obiect să facă legătura rețelei actuale de metrou cu Aeroportul Otopeni. „Metrorex a semnat astăzi, 8 martie 2022, contractul ce are ca obiect: „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai – Tokyo”, cu Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. – Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S“, a transmis, marţi, compania.

Potrivit Metrorex contractul a fost atribuit în urma licitații restrânse, în SEAP. Criteriul de departajare luat în calcul a fost raportul calitate/preț. Valoarea contractului este de 1.200.850.000,00 lei, fără TVA, iar lucrarea trebuie să fie gata în 4 ani. Investiția beneficiză de fonduri europene nerambursabile, dar și de finanțare şi buget de stat.

Șase stații până la Otopeni

Secţiunea cuprinsă între staţiile 1 Mai (existent)-Tokyo(inclusiv) are un traseu de 6,6 km şi cuprinde 6 staţii cu următoarele denumiri: 1 Mai (existentă), Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo.

„Obiectul proiectului “Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă” este realizarea unei linii de transport public între Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni) şi Bucureşti, contribuind astfel la dezvoltarea economiei regionale şi îmbunătăţirea mediului urban prin reducerea blocajelor de trafic, a accidentelor rutiere şi a poluării aerului“, a mai transmis Metrorex.

Mentenanță de peste 2 miliarde de lei

La finele anului trecut, chiar în ultima zi din 2021, Metrorex a mai semnat un contract cu o valoare uriașă. Prestarea serviciilor de mentenanță a fost atribuită companiei Alstom Transport S.A. pentru următorii 15 ani.

„Metrorex S.A și Alstom Transport S.A. au semnat contractul având ca obiect prestarea serviciilor de mentenanță pentru ramele electrice de metrou și vehiculele feroviare specifice infrastructurii de metrou, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată de Metrorex SA.

Prețul estimat, aferent obiectului contractului calculat pe baza cantității estimate este de 2.452.440.564 lei“, a anunțat compania.

Noi magistrale

În viitor, mai exact începând cu 2027, sunt în plan noi extinderi ale rețelei de metrou. Magistrala 7, tronsonul Voluntari-Bragadiru, va asigura interconectivitatea între două zone populate din sud-vestul și nord-estul Bucureștiului. Lungimea acestui tronson va fi de 26 km și va avea un număr de 27 stații și două depouri.

Magistrala 8, Semi-inelul Sud Crângași-Dristor 2 va asigura toate relațiile de transfer ale călătorilor între magistralele de metrou, fără a mai fi necesară traversarea prin centrul orașului. Lungimea va fi de 19 km și va avea un număr de 18 stații.