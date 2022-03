Cea mai mare licitație de manuscrise din istoria României! Cioran, Eliade, Blaga, Noica, Goga și mulți alții

Cezar Florea, fondatorul casei de licitații Historic, ne-a povestit despre cea mai așteptată licitație a anului acesta. De peste 1 an de zile pregătește, alături de echipa sa, această licitație – eveniment în care colecționarii sau entitățile interesate vor putea intra în posesia celui mai mare manuscris al lui Cioran.

„Este prima licitație a noastră din acest an și cea mai importantă licitație de literatură care s-a ținut vreodată în România. Am reușit să aducem în țară un manuscris care a fost și clasat în tezaurul național. Un manuscris de 154 de pagini a volumului de «Mărturisiri și anateme» a lui Emil Cioran. Un volum de 154 de pagini nu a fost niciodată la licitație în România”, ne transmite Cezar Florea. Manuscrisul are cel puțin 30 de gânduri și anateme de-ale lui Cioran care nu au fost publicate în ediția din 1987 a lucrării „Aveux et Anathèmes”, apărută la editura Gallimard-Arcades. Prețul de pornire este de 25.000 euro, aproximativ 160 de euro pe pagină.

În trecut cel mai valoros manuscris al lui Cioran a fost vândut în România cu 22.000 euro și a avut 40 de foi. Asta înseamnă 550 de euro pe pagină. „Acum vorbim despre un manuscris care are 154 de foi și conținut mai mult decât are varianta publicată, are conținut inedit. S-ar putea să depășească peste 50.000 de euro”, este de părere colecționarul.

Licitație-eveniment în centrul Bucureștiului

Licitația va avea 240 de loturi. Fiecare lot poate fi compus din mai multe bunuri, spre exemplu, mai multe scrisori sau fotografii. „Este cea mai importantă licitație datorită cantității și valorii obiectelor. Avem 50 de manuscrise ale lui Mircea Eliade, fiind baza licitației. Mare parte dintre ele sunt nepublicate, necunoscute. 6 dintre ele le-am propus către clasarea la tezaur”, ne explică Cezar Florea.

Manuscrisele lui Eliade sunt pe diferite subiecte, atât de antropologie, filosofie, narațiuni, fișe de studiu, jurnale. „În general, manuscrisele noastre sunt din perioada anilor ’40. El avea deja o mulțime de volume publicate la vremea respectivă, iar în general, în România nu sunt manuscrise din perioada sa de maturitate. Ele sunt din perioada românească, înainte de plecarea sa din țară”, ne transmite Cezar Florea. Printre ele există și un caiet de științe cu diferite ilustrații de insecte sau diferite desene de-ale lui Eliade.

Casa de licitații Historic deține și scrisori ale scriitorului Mircea Eliade, semnate Calcutta, de când era plecat în India. Multe scrisori sunt și către Sorana Țopa care a avut o idilă atât cu Cioran cât și cu Eliade, fiind subiectul unei dispute între cei doi.

„La Blaga avem un manuscris de 96 de pagini, nu a mai existat în România un asemenea manuscris. Mai avem câteva scrisori de dragoste între el și Elena Daniello, chiar s-a publicat o carte despre această idilă, ultima din viața lui Blaga. Ea era doctor stomatolog, soțul ei era directorul spitalului, iar asistenta ei îi dădea scrisorile de la Blaga. După moartea lor s-a publicat o parte din aceste scrisori”, ne povestește Cezar Florea.

„La Goga avem 15 file manuscris cu poezii și discursuri care nu au fost publicate niciodată. Unele poezii sunt variante care nu au fost publicate niciodată, diferite față de cum le cunoaștem la momentul actual. Noi ce avem este până în perioada din 1912, discursuri naționaliste, dar nu din perioada antisemită. În perioada aceea avea o revistă numită Luceafărul, tradițional românească, țărănistă. Nu avem din perioada antisemită, dar sunt bunuri de excepție, nepublicate, necunoscute. Sunt mulți cercetători care asta caută”, explică Cezar Florea.

Lucrările lui Eliade sunt la mare căutare de către cercetătorii români, iar fondatorul casei de licitații Historia este de părere că și ei au contribuit puțin la acest interes. În ultimii ani au realizat mai multe licitații cu lucrări și manuscrise de-ale lui Eliade, un mare fond fiind cumpărat chiar de Academia Română. „Am văzut că statul când se pune problema de manuscrisele lui Mircea Eliade devine extrem de atent. Ieșim din sfera colecționarilor. Și Cioran este bine văzut, dar e mai sensibil subiectul lui Eliade care are mai mulți adepți în România”, explică Cezar Florea.

Licitația de pe 16 martie a luat mai mult de 1 an de zile să fie pregătită, iar fiecare piesă vine de la colecționari din toată țara. Există prima ediție a lucrării Yoga a lui Mircea Eliade, cu autograf, și „Schimbarea la față a României” cu dedicație.

Valoarea totală a catalogului ca preț de pornire este de peste 400.000 euro.