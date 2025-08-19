Social UNBR se opune creșterii CASS pentru profesiile independente







UNBR a informat printr-un comunicat că solicită retragerea proiectului de majorare a Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) pentru profesiile independente. Uniunea Națională a Barourilor din România a subliniat, de asemenea, că „noua propunere a Guvernului de a majora plafonul de calcul al CASS pentru persoanele cu venituri din activități independente, de la 60 la 90 de salarii minime brute pe economie afectează grav stabilitatea fiscală”.

Creșterea plafonului pentru contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) de la 60 la 90 de salarii minime este întâmpinată cu critici din partea reprezentanților profesiilor liberale, care consideră că măsura contravine principiilor de echitate, proporționalitate și predictibilitate fiscală.

UNBR semnalează că astfel de decizii ar trebui să fie precedate de studii de impact și de un dialog real cu reprezentanții categoriilor vizate. În lipsa unei consultări, spun aceștia, nu se iau în considerare particularitățile fiecărei profesii și dificultățile specifice cu care acestea se confruntă.

Criticile se concentrează pe absența unui proces transparent de dialog și pe faptul că autoritățile nu au implicat în mod direct profesiile liberale în luarea deciziei. Acestea își exprimă dezaprobarea față de modul în care a fost promovată măsura și atrag atenția asupra riscurilor generate de aplicarea ei fără o evaluare temeinică a impactului.

Avocații, alături de alți profesioniști independenți, au avut parte deja în urmă cu doi ani o creștere considerabilă a plafonului pentru contribuția la sănătate (CASS), de la 24 la 60 de salarii minime.

La momentul respectiv, această modificare a fost prezentată ca parte a unui pachet de măsuri fiscal-bugetare menite să asigure sustenabilitatea financiară a României pe termen lung. Mulți dintre cei afectați au considerat atunci că, deși dificilă, ajustarea va rămâne stabilă pe o perioadă extinsă.

În acest context, noua propunere de majorare a plafonului la 90 de salarii minime ridică semne de întrebare în rândul profesioniștilor vizați. Criticii acestei măsuri o consideră nu doar excesivă, ci și de natură să afecteze echilibrul fiscal și social, întrucât ar putea submina principiile de echitate, proporționalitate și predictibilitate fiscală.

De asemenea, o astfel de decizie, venită la doar doi ani după o creștere majoră anterioară, este văzută ca un semnal îngrijorător privind stabilitatea și coerența politicii fiscale.

Uniunea Națională a Barourilor din România arată care sunt consecințele acestei noi măsuri cu privire la CASS:

Este o povară disproporționată. Nici o altă categorie de contribuabili nu suportă un plafon atât de ridicat. Pentru alte tipuri de venituri, limita rămâne la 24 de salarii minime.

Este inechitabilă și discriminatorie. Toți contribuabilii beneficiază de același pachet de servicii medicale, dar cei care muncesc independent sunt obligați să plătească mult mai mult.

Afectează accesul la justiție, precum și la alte servicii esențiale pentru societate. Costurile suplimentare vor duce inevitabil la creșterea onorariilor, ceea ce va face serviciile avocațiale mai puțin accesibile pentru cetățenii cu venituri medii sau reduse.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a transmis autorităților un memoriu în care își exprimă îngrijorările în legătură cu propunerea de modificare a Codului Fiscal, considerată contrară principiilor fundamentale ale unui sistem fiscal echitabil. Documentul vizează modificarea articolului 170, alineatul (1), din Codul Fiscal, aflată în dezbatere publică.

În opinia UNBR, fiscalitatea nu se reduce la simple calcule, ci trebuie să reflecte valori esențiale precum echitatea, proporționalitatea și predictibilitatea. Potrivit organizației, orice abatere de la aceste principii riscă să submineze solidaritatea socială și să genereze inechitate, afectând stabilitatea sistemului în ansamblu.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) solicită Guvernului să reanalizeze decizia privind modificarea plafonului pentru contribuțiile la pensii și să mențină actualul prag de 60 de salarii minime brute pe economie.

Potrivit UNBR, păstrarea acestui plafon este esențială pentru asigurarea echității fiscale, a stabilității legislative și pentru garantarea accesului liber la justiție.

Totodată, organizația își exprimă deschiderea față de un dialog transparent cu autoritățile, în vederea construirii unor politici fiscale care să reflecte interesul public și să nu afecteze negativ profesioniștii din domeniul juridic.