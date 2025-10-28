Un ultim omagiu pentru Ioana Popescu. Fostul soț s-a ocupat de tot

La 40 de zile de la jurnalistei Ioana Popescu, cei care au iubit-o s-au reunit pentru a-i aduce un ultim omagiu. „Devoratoarea de fotbaliști”, care s-a stins din viață în septembrie, la doar 47 de ani, a fost pomenită sâmbătă, într-o ceremonie organizată de fostul ei soț, Ion Lorinczi, împreună cu prietenii apropiați.

Pomenirea a avut loc în același cimitir unde este înmormântată și mama Ioanei, actrița Erika Octavia Negrescu, decedată în urmă cu doi ani. În cadrul slujbei au fost pomenite și bunica brunetei, Sofia, alături de Erika și Ioana.

„Sâmbătă, împreună cu o parte din prietenii Ioanei, am făcut pomenirea de 40 de zile. Au mai fost pomenite Erika și Sofia, mama și bunica Ioanei”, a transmis fostul soț, Ion Lorinczi, într-un mesaj publicat pe Facebook.

La parastas a fost prezent și Mihai, bărbatul care i-a fost alături Ioanei în ultimele luni de viață. Potrivit apropiaților, acesta a dorit să fie prezent pentru a-i aduce un omagiu discret și plin de respect.

Mihai a mărturisit că, după moartea jurnalistei, i-au fost predate lucrurile personale ale acesteia, printre care și telefonul mobil. Totuși, el spune că nu vrea să le păstreze, ci să le înapoieze familiei Ioanei.

„Mi-au predat lucrurile ei personale. Am de gând să le predau familiei sau unei rude sau poliției, nu știu. Nimeni nu are acces la telefon...”, a declarat acesta, menționând că nicio rudă nu l-a contactat până în prezent.

Ioana Popescu a murit la sfârșitul lunii septembrie, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. În ultimii ani, se retrăsese din atenția publică, mai ales după moartea mamei sale, însă păstrase legătura cu prietenii apropiați.

Cei care au cunoscut-o spun că era o persoană sinceră, sensibilă și plină de viață, care a traversat momente dificile, dar nu și-a pierdut optimismul. Jurnalista era poreclită „devoratoarea de fotbaliști”. Aceasta ar fi avut relații cu mai mulți artiști și sportivi în România, printre care Adrian Mutu, Dan Bittman, Toma Cuzin.