Un titan al cinematografiei și un pionier al filmului independent a murit la 74 de ani

Lumea filmului este în doliu după ce Michael Schlesinger, unul dintre cei mai influenți directori executivi ai filmelor de repertoriu, a decedat la vârsta de 74 de ani. Născut în septembrie 1950 în Dayton, Ohio, Schlesinger și-a lăsat amprenta asupra industriei cinematografice prin pasiunea sa pentru filmele clasice și contribuțiile sale semnificative la distribuirea și promovarea acestor opere de artă.

O carieră dedicată cinematografiei

Schlesinger a avut o carieră remarcabilă în industria filmului, lucrând pentru companii prestigioase precum United Artists Classics, Paramount și Sony Repertory.

În timpul mandatului său la aceste studiouri, a fost responsabil pentru reînvierea și distribuirea unor filme iconice precum "It's All True", "The Manchurian Candidate" și "Godzilla 2000". Dintre toate proiectele sale, poate cel mai drag îi era "It's a Mad, Mad, Mad, Mad World" al lui Stanley Kramer, pe care Schlesinger o considera "Cea mai mare peliculă care a fost făcută vreodată".

Prietenii și colegii îl descriu pe Michael Schlesinger ca pe un om care a trăit și a respirat cinematografie . Având un nas fin pentru filme care meritau să fie descoperite sau redescoperite de public, el a fost unul dintre cei mai respectați curatori de film din industria sa. "Michael era unul dintre acei oameni care îți puteau face o recomandare de film și știai că va fi o experiență extraordinară," a spus Alan K., unul dintre colegii săi apropiați.

Michael Schlesinger, un impact durabil în industrie

Sub conducerea sa, United Artists Classics a devenit sinonim cu redescoperirea și restaurarea filmelor clasice, permițând astfel noilor generații să se bucure de capodoperele cinematografice din trecut. La Paramount, a fost instrumental în aducerea unor proiecte internaționale pe piața americană, iar la Sony Repertory, a continuat să promoveze filme care altfel ar fi fost uitate, scrie IndieWire

Ultimele zile și moștenirea sa

Schlesinger a fost diagnosticat recent cu un cancer rar și agresiv, care l-a dus la moartea sa la 9 ianuarie 2025, în Los Angeles, unde se afla sub tratament. Chiar și în ultimele sale zile, Michael a rămas conectat la lumea filmului, discutând despre proiecte noi și împărtășind pasiunea sa pentru cinematografie cu cei din jurul său.

Comunitatea filmului și-a exprimat profundul regret și respect față de Schlesinger. În postările pe X, mulți au rememorat momentele petrecute împreună, subliniind nu doar realizările sale profesionale, dar și personalitatea sa caldă și dedicată. "Michael a fost adevăratul copil al filmului care, din păcate, a părăsit scena. Acum se află în primul rând al marelui teatru din cer, pregătindu-se să vizioneze 'It's a Mad, Mad, Mad, Mad World'," a scris un alt coleg, Deverill Weeks, pe contul său de X.

În viață, Michael Schlesinger a fost un gardian al istoriei filmului, și moartea sa marchează sfârșitul unei ere dar și un moment de reflectare asupra impactului său durabil.