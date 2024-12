Social Filmul care spulberă recordul de încasări la nivel mondial. O poveste cu peripeții pe o insulă ascunsă. Video







Filmul de la Disney a generat 221 de milioane de dolari în vânzări de bilete în weekend, devenind astfel cea mai profitabilă lansare de Ziua Recunoștinței din istorie și contribuind la stabilirea unui nou record de box office.

Un nou record de încasări de Ziua Recunoştinţei

Vânzările pentru „Moana 2” în perioada de miercuri până duminică au depășit cu mult recordul anterior de 125 de milioane de dolari, stabilit de „Frozen II” în 2019, și de „Hunger Games: Catching Fire” în 2013, care a înregistrat 110 milioane de dolari, conform datelor furnizate de Box Office Mojo.

Filmul „Moana 2”, alături de „Wicked” și „Gladiator II”, a generat aproape 420 de milioane de dolari în săptămâna de Ziua Recunoștinței, depășind astfel recordul din 2018 pentru cea mai profitabilă săptămână de box office de Ziua Recunoștinței din istorie.

„Moana 2” este o continuare a filmului „Moana” din 2016, care a încasat 82 de milioane de dolari în premiera de Ziua Recunoștinței în acel an și a devenit cel mai urmărit film al anului în 2023. Vânzările de bilete pentru continuarea filmului „Vaiana” au depășit cu mult estimările inițiale, care se situau între 135 și 145 de milioane de dolari.

Dwayne Johnson și Auliʻi Cravalho își împrumută vocile semizeului tatuat Maui și ale eroinei polineziene Vaiana (care nu este o prințesă) în această continuare, în care curajoasa călătoare pornește într-o aventură pe ocean pentru a descoperi o insulă ascunsă și a înfrunta un blestem.

Alte filme care au vut succes în weekendul trecut

Adaptarea „Wicked. What Is This Feeling, de la Universal și epopeea de acțiune „Gladiator II” de la Paramount, ambele lansate weekendul trecut, continuă să capteze atenția publicului. Împreună, cele trei superproducții cu buget mare au generat cea mai profitabilă perioadă din istoria Zilei Recunoștinței, cu aproximativ 422 de milioane de dolari încasări totale.

Aceasta a depășit recordul anterior stabilit în 2018, când încasările totale pentru toate filmele au fost de 315 milioane de dolari, cu „Ralph Breaks the Internet”, „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” și „Creed II” în frunte.

Prezența din acest an a înregistrat o îmbunătățire semnificativă față de 2023, care a fost unul dintre cele mai slabe ani din istoria recentă, deoarece filmele „Wish” de la Disney, prequelul „Hunger Games”, „The Ballad of Songbirds and Snakes”, și drama istorică „Napoleon” de Ridley Scott au dus vânzările de bilete la doar 125 de milioane de dolari în total.

Filmul „Wicked” s-a bucurat de un succes uriaș

Filmul „Wicked” a avut parte de o nouă performanță impresionantă, clasându-se pe locul doi cu încasări de 80 de milioane de dolari în weekendul tradițional și 117,5 milioane de dolari în cele cinci zile de vacanță.

Adaptarea regizată de Jon M. Chu a popularului musical de pe Broadway a adunat până acum 262,4 milioane de dolari în America de Nord și 359,2 milioane de dolari la nivel global.

„Gladiator II”, pe locul trei la încasări

„Gladiator II” s-a clasat pe locul al treilea, înregistrând încasări de 30,7 milioane de dolari în weekendul tradițional și 44 de milioane de dolari în cele cinci zile. Această mult așteptată continuare a filmului lui Ridley Scott, „Gladiator”, lansat în 2000, a acumulat până acum 111,2 milioane de dolari pe piața internă și 320 de milioane de dolari la nivel global.

De asemenea, producția continuării „Gladiator” a fost extrem de costisitoare, având un buget de peste 250 de milioane de dolari, la care se adaugă 100 de milioane de dolari pentru promovarea sa pe piața internațională.

Filmul „Red One”, locul patru la încasări

Filmul „Red One”, o comedie de acțiune cu tematică de Crăciun, în care Rock joacă rolul șefului de securitate al lui Moș Crăciun, a generat 12,8 milioane de dolari în weekendul tradițional și 18,7 milioane de dolari în cele cinci zile de vacanță.

Filmul, produs de Amazon MGM, a strâns 75 de milioane de dolari în America de Nord și 148,7 milioane de dolari la nivel global, după trei weekenduri de la lansare.

Iar filmul de familie „The Best Christmas Pageant Ever”, lansat de Lionsgate, s-a clasat în top cinci, înregistrând încasări de 3,2 milioane de dolari în weekendul tradițional și 4,85 milioane de dolari tot de în vacanța de Ziua Recunoștinței.