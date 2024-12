Social Avalanșă de filme de top în decembrie. Titluri noi care nu trebuie ratate







Platforma de streaming Max https://www.max.com/ro/ropropune în decembrie filme precum „Beetlejuice, Beetlejuice”, comedii cum este „Agentul de pariuri”, competiţii sportive şi documentare despre personalităţi care au schimbat lumea: „Super/Man: Povestea lui Christopher Reeve”.

8 decembrie aduce „Super/Man: Povestea lui Christopher Reeve” („Super/Man: The Christopher Reeve Story”) pe Max. Documentarul despre viaţa actorului şi activistului Christopher Reeve este spusă prin intermediul unor înregistrări personale, nemaivăzute până acum.

În 19 decembrie, „Fast Friends” intră pe Max, un nou game-show în patru părţi, plasat în decorurile emblematice ale celebrului serial, în cadrul unei competiţii rapide. De la o cursă prin apartamentul lui Rachel şi Monica, la o fugă prin garsoniera lui Joey şi Chandler şi la o cafea la Central Perk, fanii vor retrăi momentele lor preferate în timp ce vor fi puşi la încercare cu trivia, puzzle-uri şi jocuri care îi vor ţine în priză chiar şi pe cei mai înrăiţi fani „Friends”.

Titluri de Crăciun

Printre titlurile noi care nu trebuie ratate de Crăciun se numără: „Competiţii dulci” („The Elf on The Shelf: Sweet Showdown”) din 1 decembrie. Spiriduşii Moşului provoacă şase echipe de patiseri vrăjitori să creeze preparate magice, pentru a câştiga 25.000 de dolari.

Direct din cinema, noul film „Beetlejuice, Beetlejuice” are premiera pe Max în 6 decembrie. După o tragedie neaşteptată, trei generaţii ale familiei Deetz se întorc în Winter River. Viaţa Lydiei este dată peste cap atunci când rebela sa adolescentă, Astrid, descoperă portalul către Viaţa de Apoi şi îl deschide din întâmplare. Este doar o chestiune de timp până când cineva va pronunţa numele „Beetlejuice” de trei ori.

Sezonul zece din „Sărbători în bucătărie” („Holiday Baking Championship”) va fi pe Max din 6 decembrie. De această dată, cofetarii concurează în ediţia de sărbători pentru şansa de a câştiga 50.000 de dolari.

Totodată, Crăciunul acesta poţi să revezi câteva dintre cele mai îndrăgite titluri din perioada sărbătorilor, precum „Wonka”, „Crăciun la Fermă” („Christmas on the Farm”), „O poveste de Crăciun” („A Christmas Tale”), „Prinţ şi Cerşetor de Crăciun” („A Prince and Pauper Christmas”), „Ajunul Crăciunului în Miller's Point” („Christmas Eve in Miller’s Point”), „Santa Camp”.

Sport live

Eurosport pregăteşte în decembrie nenumărate etape din sezonul sporturilor de iarnă, două turnee de snooker, ciclism pe velodrom şi golf. Decembrie este luna în care sporturile de iarnă iau cu adevărat avânt la Eurosport.

Cupa Mondială de Schi Alpin îşi desfăşoară etape în America de Nord şi Europa, iar Cupa Mondială de Sărituri cu Schiurile opreşte în Finlanda, Polonia, Germania şi Elveţia. Combinata nordică începe şi ea competiţiile, iar Cupa Mondială de Biatlon debutează la Kontiolahti în primele zile ale lunii.

În schiul fond, a 19-a ediţie a Tour de Ski începe pe 28 decembrie, după alte etape din Cupa Mondială, iar săriturile cu schiurile îşi desfăşoară celebrul Turneu al Celor Patru Trambuline începând tot cu 28 decembrie.

Eurosport mai transmite competiţii de schi acrobatic şi snowboard pentru o lună decembrie albă. În snooker, entuziasmantul turneu Shoot Out are loc în perioada 4-7 decembrie, în timp ce Seria Home Nations continuă cu Openul Scoţiei între 9 şi 15 decembrie.

Pe eurosport.ro sunt disponibile cele mai noi ştiri, analize şi rezultate din cele mai tari competiţii.

Filme de neratat

Din prima zi a lunii, „Nu aştepta prea mult de la sfârşitul lumii”. Filmul, structurat în două părţi, o aduce mai întâi pe Angela în prim plan, o asistentă de producţie care trebuie să conducă prin Bucureşti şi să filmeze un clip despre siguranţa la locul de muncă, pentru o companie multinaţională.

Compania doreşte să atragă atenţia angajaţilor asupra numeroaselor pericole la care se expun în timpul unei zi de lucru. Partea a doua îl urmăreşte pe Marian, care este pe jumătate paralizat din cauza neglijenţei companiei. Declaraţia sa dă naştere unui scandal care-l obligă să îşi schimbe povestea.

În aceeaşi zi, se lansează şi „Văduva Clicquot” („Widow Cliquot”), despre povestea familiei din spatele faimoasei şampanii Veuve Clicquot, care a apărut pe piaţă în secolul al XVIII-lea.

Producţia „Jerry şi Marge câştigă la loterie” („Jerry & Marge Go Large”), care spune remarcabila poveste a lui Jerry Selbee, care a descoperit o lacună matematică în loteria din Massachusetts, va putea fi urmărită din 13 decembrie.

Astfel, cu ajutorul soţiei sale, Marge, Jerry câştigă 27 de milioane de dolari şi foloseşte banii pentru a trezi la viaţă orăşelul lor liniştit.

În aceeaşi zi, intră pe Max şi noua producţie „Tarot”, în care un grup de prieteni încalcă regula sacră a cititului cărţilor de tarot - să nu foloseşti niciodată pachetul altcuiva. Ei dezlănţuie o forţă malefică blocată în cărţile blestemate, care îi duce într-o cursă împotriva morţii, în care aceştia se luptă pentru a evita prezicerile care îi vizau.

Primul om pe Lună

Din 20 decembrie, publicul poate vedea „Primul om pe Lună” („First Man”), despre sacrificiile şi preţul plătit de Armstrong şi naţiune pentru una dintre cele mai periculoase misiuni din istorie, şi „Top Gun: Maverick”, care îl aduce pe Maverick, 30 de ani mai târziu, pentru a împinge limitele aviatorilor Forţelor Navale în timp ce îşi înfruntă demonii trecutului.

După Crăciun, „Gheara de fier” („The Iron Claw”) vine pe Max, despre triumfurile şi tragediile familiei Von Erich, a cărei membri sunt ridicaţi la rang de legendă în lumea wrestlingului.

Lista titlurilor care intră pe Max în luna decembrie este completată de: „Şi cuvintele rănesc” („You Hurt My Feelings”), „Edge of Tomorrow: Prizonier în timp” („Edge Of Tomorrow”), „Joker”, „Peisajul cu mâna invizibilă” („Landscape With Invisible Hand”), „Bilet pentru paradis” („Ticket to Paradise”), "În pielea lui John Malkovich” („Being John Malkovich”), „Omul-Păianjen” („Spider-Man”), Omul-Păianjen 2 („Spider-Man 2”), „Omul-Păianjen 3” („Spider-Man 3”), „Oraşul pierdut” („The Lost City”), „Rocketman”, „Top Gun”, „Marmalade”, „Fără zgomot!” („A Quiet Place”), „Fără zgomot 2” („A Quiet Place II”), „Pantera Roz” („The Pink Panther”), „Pantera Roz loveşte din nou” („The Pink Panther Strikes Again”), „Pe urmele Panterei Roz” („Trail Of The Pink Panther”), „Răzbunarea Panterei Roz” (”Revenge of the Pink Panther”), „Camerista” („Maid in Manhattan”), „Şoferul de taxi” („Taxi Driver”), „Repetiţie generală” („Theater Camp”), „Chappie”, „Magnolia”, „Mărturiseşte, Fletch!” („Confess Fletch”).

Seriale bune

În materie de seriale, Max aduce primul sezon din „Băieţi pierduţi şi zâne” („Lost Boys & Fairies”) pe 3 decembrie. Productia spune povestea lui Gabriel, artist în clubul queer Neverland din Cardiff, a partenerului său, Andy, şi a călătoriei lor pentru adoptarea unui copil. Pentru a putea să îl crească pe Jake, un copil de şapte ani, Gabriel trebuie să treacă printr-o călătorie a autocunoaşterii, prin care se confruntă cu trecutul său complex.

Animaţia „Comandoul creaturilor” („Creature commandos”) are premiera pe Max pe 5 decembrie. Serialul urmăreşte o echipă secretă de monştri încarceraţi, recrutaţi pentru misiuni considerate prea periculoase pentru oameni. Ei sunt ultima opţiune atunci când totul eşuează, dar şi cea mai rea.

„Agentul de pariuri” („Bookie”) revine cu un nou sezon pe Max din 13 decembrie. Producţia originală Max este o comedie întunecată care îl urmăreşte pe Danny, un agent de pariuri veteran din Los Angeles, în timp ce potenţiala legalizare a jocurilor de noroc sportive în California ameninţă să-i distrugă afacerea pentru totdeauna. Alături de Ray, cel mai bun prieten al său şi fost jucător în NFL, de Lorraine, sora sa, şi de Hector, traficant de droguri reformat cu reticenţă, Danny trebuie să se confrunte cu clienţii săi, în timp ce încearcă să le achite datoriile – totul în timp ce face o mulţime de pariuri riscante.

Alte seriale care intră pe Max în luna decembrie: „Hard Knocks: AFC North” („Hard Knocks in Season: AFC North Teams”), „Acuzaţi” („Accused”), „Lady Love” („X-Rated Queen (Aka. Lady Love)”).

Pentru copii

Sezonul doi şi trei din „Lamput” intră pe Max pe 2 decembrie. Lamput e descoperirea secolului - o bilă conştientă care se poate transforma în orice, iar Doctorul cu Ochelari şi Doctorul Slab sunt ghinioniştii inventatori ai lui Lamput, care îşi urmăresc cu disperare prada prin tot felul de situaţii.

În aceeaşi zi, apare şi sezonul doi din „Hero Inside”, în care cei 100 de eroi şi 100 de benzi desenate de Scott ajung în tot oraşul şi prind viaţă, odată cu dispariţia acestuia. Pe 7 decembrie intră pe Max producţia „Câinele şi pisica: Pierduţi prin New York” („Cat and Dog”), în care Monica şi Jack sunt separaţi de animalele lor de companie în timp ce călătoresc.

Aşa începe o călătorie imprevizibilă între Montreal şi New York, pentru Diva, o pisică influencer, şi Chichi, un câine al străzii.

Max aduce şi alte titluri de copii pe platformă în luna decembrie, precum „Madagascar”, „Madagascar 2” („Madagascar: Escape 2 Africa”), „Madagascar 3: Fugăriţi prin Europa” („Madagascar 3: Europe's Most Wanted”), „Patrula căţeluşilor: Filmul” („Paw Patrol: The Movie”).