Un tată și-a obligat copiii să trăiască în pivniță, de frica Apocalipsei. Cum au supraviețuit nouă ani fără niciun contact cu exteriorul

Un bărbat în vârstă de 58 de ani și-a ascuns cei șase copii în pivnița fermei de frica Apocalipsei. Timp de nouă ani, niciun locuit al satului Ruinerwold (nordul provinciei Drenthe, Olanda) nu a știut ce se întâmplă în comunitate.

Închiși într-o pivniță timp de nouă ani în așteptarea Apocalipsei

Nu mică le-a fost uimirea locuitorilor din Ruinerwold în momentul în care într-un bar din apropierea satului a intrat un tânăr de 25 de ani extrem de confuz. Băiatul a cerut cinci beri, le-a băut pe toate, iar mai apoi a povestit că este fugar și că are nevoie de ajutor.

„A comandat cinci beri și le-a băut pe toate. Am stat de vorbă cu el și mi-a spus că este fugar și are nevoie de ajutor… Am chemat poliția”, a declarat proprietarul, barului Chris Westerbeek.

Tânărul le-a povestit celor de la bar că a trăit timp de nouă ani în pivnița fermei alături de tatăl lui și alți cinci frați, cu vârste între 16 și 25 de ani, el fiind cel mai mare dintre aceștia.

„Avea păr lung, o barbă murdară, purta haine vechi și părea foarte confuz. A spus că nu a fost niciodată la școală și nu a mai trecut pe la frizerie de nouă ani. A spus că are frați și surori care trăiesc la fermă, că el este cel mai mare și că a fugit pentru că nu mai vrea să trăiască în felul acesta”, a mai spus proprietarul barului.

Hier zat klaarblijkelijk een gezin ondergedoken, wachtende op het einde der tijden. Ligt aan een kanaal, paar kilometer buiten het dorp. Volop onderzoek. We worden op afstand gehouden. #bizar #Ruinerwold pic.twitter.com/dUDY8D74cR — Mark Mensink (@IntoBits) October 15, 2019

Cum au supraviețuit nouă ani în așteptarea Apocalipsei, ascunși într-o pivniță

Poliția a fost chemată de oamenii din bar și nu mică le-a fost uimirea oamenilor legii atunci când au descoperit că povestea tânărului este cât se poate de reală. Localnicilor nu le-a venit să creadă că în comunitatea lor s-a putut întâmpla așa ceva, fără ca nimeni să nu observe ceva în neregulă.

„Noi locuim în apropierea acelei case, mereu ne-am gândit că acolo locuia o singură persoană, un bărbat care făcea una-alta… Nu știm nimic despre ceea ce s-a petrecut acolo”, a declarat un localnic, potrivit bbc.com

Anchetatorii au dezvăluit faptul că cei șapte olandezi s-au hrănit timp de nouă ani doar cu lapte de la o capră și legume dintr-o grădină amenajată la suprafață.

„Membrii familiei au fost cazaţi într-un adăpost temporar, unde au parte de toată îngrijirea, suportul şi atenţia de care au nevoie. Oamenii de la fermă şi condiţiile în care trăiau sunt în centrul investigaţiei noastre. Sunt multe întrebări la care nu avem încă răspunsuri, dar ancheta noastră progresează”, a explicat Nathalie Schubart, purtător de cuvânt al Poliţiei Olandeze.

Tatăl, conducătorul grupului, a fost arestat și nu a vrut să coopereze cu oamenii legii. Ceilalți șase oameni, bărbați și femei, au fost duși într-un centru pentru a primi ajutor de specialitate. De menționat este că toți erau extrem de murdari, iar sănătatea era precară.