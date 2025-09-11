Social Un tablou de Rubens, dispărut din 1613, a fost găsit la Paris







Un tablou semnat de pictorul Pierre Paul Rubens (1577-1640), despre care se credea că s-a pierdut din 1613, a fost identificat într-un hotel din Paris, a anunțat miercuri Jean-Pierre Osenat, președintele casei de licitații care a făcut descoperirea. „Este o capodoperă, un Hristos pe cruce, pictat în 1613, care dispăruse şi pe care l-am regăsit în septembrie 2024 în timpul inventarierii şi vânzării unui hotel privat din arondismentul 6 din Paris”, a declarat acesta pentru AFP.

Jean-Pierre Osenat a subliniat că este „o descoperire extrem de rară şi inedită, care va marca cariera mea de comisar de licitaţii”. El a adăugat că lucrarea a fost realizată „la apogeul talentului” lui Rubens și a fost confirmată ca autentică de profesorul Nils Büttner, specialist în arta germană, flamandă şi olandeză din secolele XV-XVI și președinte al Rubenianum din Anvers.

„Eram în grădina lui Rubens şi mă plimbam în timp ce comitetul de experţi delibera asupra autenticităţii tabloului, când m-a sunat să-mi spună: «Jean-Pierre, avem un nou Rubens!»”, a povestit cu emoție licitatorul francez.

Lucrarea reprezintă începutul picturii baroce, a explicat Osenat. „Hristos răstignit este reprezentat, izolat, luminos şi detaşându-se puternic pe un cer întunecat şi ameninţător. În spatele fundalului stâncos şi verde al Golgotei, apare o privelişte care arată Ierusalimul iluminat, dar aparent sub o furtună”, a descris el.

Potrivit acestuia, tabloul constituie „o adevărată mărturisire de credinţă şi un subiect preferat pentru Rubens, protestant convertit la catolicism”, fiind în același timp într-o „stare foarte bună” de conservare.

Piesa a fost identificată pe baza unei gravuri și autentificată după „o lungă anchetă şi examinări tehnice, precum radiografii şi analiza pigmenţilor”, a precizat Osenat.

Deși Rubens a realizat numeroase opere pentru Biserică, această pictură, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, pare să fi fost destinată unui colecționar privat. În timp, a aparținut pictorului academic din secolul al XIX-lea William Bouguereau și, ulterior, proprietarilor hotelului particular parizian unde a fost regăsită. Lucrarea urmează să fie scoasă la licitație în 30 noiembrie.