Un bărbat din Timișoara, fost sportiv, a apelat la o măsură extremă pentru a-și plăti o amendă. El a mers la un ghișeu al ANAF cu o pungă încărcată cu monede. Toată „marfa” cântărea puțin peste 2 kilograme, iar timișoreanul a vrut să atragă atenția, prin acest gest, că a fost victima unui abuz al autorităților. Omul a fost sancționat contravențional pentru că ar fi participat la protestele de la Timișoara, organizate împotriva restricțiilor adoptate de autorități în pandemia de coronavirus.

A adunat mărunt care cântărea 2 kilograme. Tot procesul de numărare a banilor a durat aproape o oră

Bărbatul a explicat că el nu a fost la acele manifestații, ci a trecut întâmplător prin zonă. A fost legitimat de către polițiști, apoi s-a trezit acasă cu o amendă. Considerând că a fost nedreptățit, el a decis să achite contravenția, la ANAF, dar pentru asta s-a străduit să adune cât mai mult mărunt pentru a le da de lucru funcționarilor de la instituția respectivă.

„Eram cel mai mic din Opera atunci, ca acum mie să mi se restrângă dreptul la liberă circulație”

„Am fost legitimat chiar în fata Prefecturii. Doar atat, am fost legitimat. Acum îmi trimit amenda acasă cum că am participat la protest”, a povestit Ștefan Cojocaru, bărbatul amendat, pentru opiniatimisoarei.ro.

El a strâns monede în valoare de 5, 10 și 50 de bani. „E o modalitate de a arata ca abuzeaza de puterea lor. Si nu e normal. Eu nu pentru asta am luptat in ’89 pe strazi si in Opera. Eram cel mai mic din Opera atunci, ca acum mie să mi se restrângă dreptul la liberă circulație”, a mai spus Ștefan Cojocaru pentru sursa citată.

Tot procesul de numărare a banilor a durat aproximativ 60 de minute. Chiar dacă și-a achitat amenda, cel sancționat a spus că va merge mai departe și va contesta sancțiunea în instanță.