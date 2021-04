Nu este glumă. Un fost ospătar și organizator de evenimente, propus şef la ANAF. Ce spune Dan Barna despre propunerea USR

Nu este o glumă decizia celor de la USR, iar Dan Barna își asumă propunerea şi spune: „Și eu am vândut cablu“.Aşadar, USR a nominalizat un fost ospătar și vânzător de cartele gsm să conducă ANAF-ul, o instituţie care manevrează miliarde de lei.

Dan Barna, despre propunere: „Și eu am vândut cablu, semnal de cablu, în blocuri, în perioada de studenție. Este o numire pe care ne-o asumăm și este un om în care am foarte mare încredere. Nu există niciun element pentru care colegul meu să nu fie îndreptățit pentru poziția respectivă“. „Este o numire pe care ne-o asumăm și este un om în care am mare încredere. Cv-ul respectiv este un cv adecvat pentru poziția respectivă. Este un atac de presă, nu este primul”, a mai spus Barna, care a evitat să răspundă de ce consideră un articol de presă care prezintă Cv-ul unei persoane propuse la ANAF un „atac”.

Informația privind propunerea lui Emil Sămărtinean ca vicepreședinte ANAF a fost confirmată pentru Economedia de Cristina Prună, vicepreședinte USR și membru al Biroului Național al USR.

Emil Sămărtinean confirmă, de asemenea, şi spune: „Propunerea ca eu să fiu vicepreședinte ANAF a venit din partea Biroului Național al USR care a făcut numirea în urma analizei candidaturii mele interne, unde am răspuns apelului inițiat de partid pentru ocuparea funcțiilor de demnitate publică, lansat după ce USR a câștigat alegerile și a format guvernul. În urma procesului de selecție internă am fost desemnat cel mai bun candidat pentru această funcție. Interviurile specializate pentru desemnare au fost individuale, fiecare candidat în parte susținând un interviu cu colegii din conducerea centrală a partidului”.

Ce îl califică pentru funcția de vicepreședinte al ANAF

„În primul rând, sunt un consultant de business, absolvent ASE – Facultatea de Management, specializarea – Administrarea Afacerilor. De asemenea sunt licențiat în științe politice și am finalizat cursurile unui doctorat în economie și afaceri internaționale tot în cadrul ASE, dar fără să susțin teza de doctorat, adică sunt doctorand.

Din punct de vedere experiență profesională, competențele pe care le am sunt manageriale, operaționale și pot să exercit cu responsabilitate și eficiență funcția de vicepreședinte ANAF. În prezent sunt director general în cadrul Greenwald & Co, care este un brand de consultanță pentru IMM-uri cu proiecte de consultanță de investiții atât cu capital privat, cât și prin fonduri europene sau guvernamentale, dar experiența mea profesională este mai largă de atât, lucrând succesiv pentru încă două mari corporații multinaționale, una din industria telecomunicațiilor (Orange) și una din domeniul financiar bancar (Banca Transilvania).

Precizez că anterior acestei propuneri nu am mai lucrat în cadrul vreunei instituții publice din România, însă personal m-am pregătit pentru a prelua tipul acesta de responsabilități guvernamentale, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere profesional”, a declarat Emil Sămărtinean pentru sursa menţionată mai sus.