Un singur premiu pentru publicitatea din România, la Cannes

„Festivalul Cannes Lions nu este doar despre creativitate la superlativ, ci şi implementare impecabilă şi schimbare de percepţie. Combinaţia se regăseşte din plin în Magistrala Poftei, campania care a pus KFC, la propriu, pe harta consumatorilor.

Drumul de la o idee amuzantă la o campanie eficientă şi un premiu la Cannes nu a fost simplu. De aceea, le mulţumim agenţiilor McCann Worldgroup Romania şi UM Romania, parte din echipa care a transformat acest proiect în realitate”, a precizat Monica Eftimie, Chief Marketing Officer, Sphera Franchise Group, citat de paginademedia.ro.

