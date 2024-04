Economie Cum să fii unic într-o lume plină de banal? WOPA, publicitate bazată pe realitatea vieții românilor







Publicitatea este o parte a vieții noastre de zi cu zi. Ne lovim mereu de diferite mesaje, iar oamenii sunt luați cu asalt de o mulțime de informații. Astfel, majoritatea consumatorilor s-au săturat de mesaje fără semnificație. În această piață, trebuie să fii original și să realizezi campanii care ajung în sufletele oamenilor. WOPA a reușit să-și facă loc printre cuvintele banale și să ofere oamenilor creativitate și inovație. Pe acest principiu, agenția de publicitate vine cu un mesaj de brand original: „No bullshit agency”.

Dincolo de bugete, strategii și clienți, publicitatea este un univers al ideilor, al idealurilor exprimate în așa fel încât să rezoneze cu realitatea vieților românilor, cu actualele probleme care îi macină. Suntem învățați să stăm într-un tipar, să nu ieșim din linia impusă de societate. Totuși, atunci când originalul își face loc printre obișnuit, poate fi o rețetă de succes. Ionuț Datcu, fondatorul și CEO-ul WOPA Group ne-a explicat cum te poți face remarcat într-o lume plină de banal și mesaje standard, conform Infofinanciar .

Inginer chimist devenit publicitar de succes

Povestea lui Ionuț Datcu a pornit departe de lumea creativă a publicității. Acesta este un exemplu al faptului că indiferent de drumul pe care alegi să-l parcurgi, viața te va duce către ceea ce trebuie să faci. Inginer chimist la bază și absolvent de Politehnică, a ales să-și continue studiile în marketing. Experiența sa profesională se bazează pe trei piloni importanți, totul adunat sub umbrela de comercial: marketing, vânzări și business development.

„Pe mine m-a ajutat foarte tare. Te uiți un pic diferit în momentul în care înțelegi business-ul și dezvoltarea lui. Puteam să mă uit într-o parte și în alta, m-a ajutat foarte mult că am lucrat la client înainte. Adică eu, practic, am sărit gardul când am început publicitatea și când am fondat WOPA. A fost o experiență extrem de benefică. Pentru că tot ceea ce așteptam eu, ca director de marketing, m-a ajutat să înțeleg mai bine nevoile clienților” a explicat Ionuț Datcu.

Începuturile WOPA

WOPA a pornit din nevoia de schimbare. Ionuț Datcu a văzut o oportunitate pe piață și și-a dorit să intre în lumea publicității. Mai exact, a vizat necesitatea de a face lucrurile corect, așa cum ar fi avut nevoie atunci când lucra în marketing, în cadrul companiilor. Ideea de brand a fost puțin diferită. Inițial, afacerea a plecat la drum cu un nume „mai lung, un pic mai greu de ținut minte, dar care stârnește zâmbete”.

„S-a numit inițial <Weapons of Public Attraction>, de aici vine WOPA. Așa am gândit de la început brandul. WOPA este mult mai natural pentru că este o surprindere, pentru că este inovație. Sunt multe lucruri care sunt foarte mișto încapsulate. Dar surprinderea cred că e cel mai important lucru. Mai ales că evident, ne promovăm și noi în piață și comunicăm, dar nu avem promovarea business-urilor extrem de agresivă. Pentru că ne place foarte tare povestea asta cu <small expectation, big surprizes >” ne-a povestit Ionuț.

Ușor-ușor, afacerea a evoluat și a reușit să ajungă la performanță. Grupul WOPA cuprinde 5 companii: 4 agenții de publicitate și un studio de film. Astfel, vorbim de tot ce înseamnă comunicarea 360: „de la dezvoltare de strategii și concepte creative, până la implementare de BTL și digital în piață” a spus fondatorul. Grupul a ajuns în 2023 la o cifră de afaceri de 10 milioane de euro.

Chimie client-agenție

WOPA a dezvoltat proiecte pentru multe nume mari din industrie. Contractele mai complexe îi solicită, dar în același timp le oferă libertate, pentru a putea depăși barierele și a veni cu lucruri inovatoare. „Agricola îmi este un client foarte drag mie personal. Pentru că a fost primul client mare, care a avut încredere în noi când eram destul de mici la momentul respectiv și continuăm să lucrăm cu ei de mai mult de 11 ani” a explicat Ionuț.

Publicitatea este un domeniu de activitate în care interacțiunea umană reprezintă un aspect semnificativ. Este important să lucrezi cu oameni cu care ai o anumită chimie. Iar acest aspect a devenit o normă la nivelul industriei, un lucru care trebuie verificat înainte de a începe o colaborare.

„Există o <chemistry meeting>, o întâlnire să ne simțim. Pentru că la finalul zilei, indiferent de procesele companiei în care ești, tot om cu om lucrezi. E important să ai chimie ca să ajungi la aceeași viziune când încerci să stabilești o colaborare” a spus fondatorul WOPA.

Rolul clientului într-o campanie publicitară

O campanie publicitară are în vedere interesul clienților. Totuși, este important să existe un parteneriat. Motivul principal este nevoia de a înțelege industria. Clienții își înțeleg cel mai bine domeniul lor de activitate și au rolul de a seta o anumită direcție pentru agenție.

„În momentul în care te așezi cu transparență și cu bune și cu rele lângă clienți, din momentul acela se creează relația de parteneriat. Eu tot timpul am avut ca mantră împărțirea acestor roluri între client și agenție. Le-am spus tuturor clienților că o agenție reușește să facă campanii mișto în măsura în care are și un client mișto lângă ea” a spus Ionuț Datcu.

Tehnologia, o provocare a pieței

Inteligența artificială este o provocare pentru multe industrii. La nivel de publicitate, este important ca noile tool-uri AI să fie adaptate. În scopul de a susține realizarea unei campanii inovative. „Aduce foarte multe beneficii la nivel de research, la nivel de a-ți structura poate, câteodată, gândurile. Te poate ajuta mult pentru a găsi referințe” a spus fondatorul WOPA.

O provocare pe care tehnologia o aduce în prim plan este diferența dintre generații. Cu cât tehnologia este într-o dezvoltare mai accelerată, cu atât tool-urile la care fiecare generație a avut acces în mod nativ sunt complet diferite. „Pentru asta trebuie să înțelegem fiecare target și să luăm un mesaj central de brand, să-l declinăm în mod coerent pe fiecare canal de comunicare și pe fiecare target. Iar asta este un challenge pentru că, precum spuneam, generațiile sunt din ce în ce mai diferite” a explicat Ionuț.

Tendințe în 2024

Anul 2024 a adus multe schimbări și incertitudini, de la crize economice, la războaie. Astfel, oamenii au nevoie de stabilitate, de o comunicare transparentă și plină de substanță. „Aici e un noroc pentru noi. Oamenii cred că în primul rând vor <no bullshit>. Lumea nu mai acceptă mesaje fără fond. Nu mai acceptă branduri și nu mai acceptă business-ul fără un scop social. Ceea ce, pentru mine personal, înseamnă mai mult decât CSR. Companiile trebuie să fie prezente în societate în permanență și trebuie să ofere înapoi comunităților în fiecare zi” a spus Ionuț Datcu.

Nu întâmplător, evoluția de business a grupului WOPA s-a dus firesc în extinderea concentrică, dezvoltând propriul studio de film. Povestea Bold Film Studio a început acum patru ani și a adus în cinematografe, până acum, primele două filme de succes. „Noi în WOPA credem mult în advertisment. Adică publicitatea trebuie să aibă o valență extrem de puternică de entertainment pentru consumatori. La nivel de strategie integrată a grupului, țintim să devenim cel mai mare grup românesc de content. Iar, așa cum privim noi contentul, acesta are o accepțiune un pic mai largă” a povestit Ionuț Datcu.