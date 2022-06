Un șahist ungur vrea să reprezinte România la competițiile internaționale. Ungaria se opune vehement: „Va continua să aducă glorie șahului maghiar și patriei sale”

Șahistul Richard Rapport a câștigat medalia de argint la Olimpiada din Norvegia din 2014, iar acum a fost convins de compania Superbet să participe la competițiile internaționale din partea României, după cum anunță tatăl șahistului.

Șahistul Ungariei vrea să concureze din partea României la competițiile internaționale

„Principalul sponsor al Superbet Chess Classic Romania 2022, Sașa Dragic, miliardar născut în Serbia și proprietar al companiei Superbet, i-a făcut o ofertă irezistibilă de sponsorizare care i-ar da șansa reală să câștige titlul mondial în următorii ani.

Din câte știu, Ricsi s-a hotărât și a acceptat oferta, care include un viitor loc la masă sub culorile României”, a spus tatăl șahistului Richard Rapport, cutat de hotnews.ro.

Statul ungar se împotrivește dorinței șahistului Rapport

Decizia lui Richard Rapport nu i-a lăsat indiferenți pe liderii de la Budapesta, care și-au arătat nu doar indignarea față de opțiunea tânărului ungur, ci și dezacordul total.

„Suntem hotărâți să ne asigurăm că Richárd va continua să concureze sub drapelul maghiar, aducând glorie șahului maghiar și patriei sale. Anul trecut am concurat și am câștigat dreptul de a organiza a 44-a Olimpiadă de Șah la Budapesta în 2024, al cincilea mare eveniment sportiv din lume.

Aceasta ne obligă să facem tot posibilul ca să aliniem cea mai puternică echipă, la evenimentul șahist cel mai interesant și prestigios din lume”, a transmis Laszlo Szabo, președintele Federației Maghiare de Șah.

Ungaria vrea să sufle României un mare talent

Un alt caz este cel al tânărului jucător de fotbal Otto Hindrich, în vârstă de 19 ani, care a fost împrumutat pentru un an de CFR Cluj la Kivarda. Iar formația maghiară și-a rezervat posibilitatea să-l transfere definitiv dacă jucătorul confirmă valoarea la care a fost cotat. Hindrich, care este născut la Cluj-Napoca, a evoluat în cinci meciuri, ca portar pentru naționala U20 a României, sub comanda lui Bogdan Lobonț.

Președintele CFR Cluj Cristi Balaj a anunțat că jucătorul a fost cedat sub formă de împrumut în Ungaria. Iar acum, Attila Revesz, directorul sportiv de la Kisvarda a confirmat mutarea. Ba mai mult, el a spus că tânărul portar poate fi o variantă și pentru echipa națională a Ungariei. Aceasta, a subliniat directorul sportiv, ținând cont că tânărul jucător are și origini maghiare.

„L-am împrumutat pentru un an, dar înţelegerea include şi o opţiune de transfer definitiv şi un procent dintr-un viitor transfer. Cred că sosirea în fotbalul din Ungaria îi va fi şi lui benefică. În viitor poate fi o soluţie în plus pentru selecţioner în ceea ce priveşte poziţia de portar”, a spus Attila Revesz, directorul sportiv de la Kisvarda, citat Nemzeti Sport.

Tânărul își dorește un loc în Naționala României

Curtat de oficialii de la Budapesta, în trecut Otto Hindrich și-a exprimat dorința să evolueze pentru Naționala României. El a făcut o serie de comentarii, la scurtă vreme după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora jucătorul ar putea apăra poarta echipei naționale a Ungariei.

Apreciat pentru evoluțiile sale de la CFR, tânărul portar a abordat acest subiect și a ținut să pună capăt tuturor speculațiilor.

„Toate declarațiile pe care le-am dat au fost interpretate, traduse într-o altă manieră. Momentan, sunt la echipa națională și vreau să mă concentrez pe ce trebuie să fac aici. Da, îmi doresc să ajung la naționala mare (naționala mare a României – n. a.)”, a spus Otto Hindrich pentru Digi Sport.