Ungurii, lovitură totală pentru România! Graniţa, luată cu asalt. Situaţie fără ieşire pentru Guvern

Viktor Orban a decis să plafoneze prețurile la carburanții auto vânduți în benzinării la 480 de forinți (1,3 euro) pe litru în noiembrie anul trecut, din cauza inflației în creștere. Din luna februarie plafoanele de preț au fost extinse cu încă trei luni, până în mai, iar acum acum presa maghiară a anunţat că plafonarea se extinde până la 1 iulie.

Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al pieței carburanților din UE, arată că în Ungaria se înregistrează cele mai mici prețuri la carburanți (1,28 euro/litrul de benzină și 1,43 litrul de motorină).

Ce spune Ministrul Energiei, Virgil Popescu despre românii care aleg să facă plinul în Ungaria

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat astăzi că fiecare țară își face politica de preț și că din ce știe prețul din Ungaria este plafonat, iar pentru scăderea prețurilor trebuie lucrat la reducerea taxelor, arie care ține de Ministerul de Finanțe.

Fiecare țară își face politica de preț și în Ungaria prețul era plafonat, nu știu dacă a rămas acel plafon. Politica de preț pe carburanți nu e făcut de Min Energiei. Nu avem nicio competență să stabilim prețul la pompă. Competența noastră este să ne asigurăm că există stocuri. Reducerea taxelor ține de Ministerul de Finanțe, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a fost întrebat când vor scădea totuși prețurile la carburanți. Virgil Popescu a răspuns că el n-a văzut prețuri de peste 9 lei la nicio pompă din ţară. Ca şi cum preturi precum 8,30 lei, 8,50 lei, 8 40 lei ar fi rezonabile ținând cont de veniturile românilor care sunt din ce în ce mai lipsite de valoare din cauza inflației.

Mă uit în fiecare zi. Am mai văzut pe cineva care spunea că au crescut prețurile la motorină la peste 9 lei. Eu nu am văzut prețuri la motorină peste 9 lei. Am văzut prețuri de 8,30 lei, 8,50 lei, 8 40 lei și de peste 7 lei la benzină. Acum ca să scădem prețurile trebuie lucrat în zona de fiscalitate, a taxelor pe care le încasează statul, s-a justificat Virgil Popescu.

Prețurile mici din Ungaria au condus la creșterea traficului românilor pentru a alimenta

Traficul la frontiera de vest a țării este în creștere, deoarece ce tot mai mulți români merg să alimenteze în Ungaria. Motorina costă acolo chiar și cu 3 lei mai puțin pe litru, ceea ce face din asta un trafic intes la vămile din vest pentru alimentare, iar benzinăriile din vestul ţării au de suferit deoarece nu prea mai au clienți, dar nici prețul nu-l scad așa cum ar fi normal.

De la vamă până la prima benzinărie din Ungaria sunt doar 5 km, iar la un plin cu o diferență de 2-3 lei per litru, aduce o economie de până la 150 de lei la fiecare plin de carburant.

Prețul motorinei și benzinei este în continuare plafonat în Ungaria la 480 de foriți per litru. La un curs de 0.0132 lei per forint, înseamnă 6,33 lei per litru de benzină și motorină.

Plafonul de 480 de forinți pe litru a fost impus de guvernul Ungariei încă din toamna anului trecut, până în 15 mai. În benzinăria din primul oraș din Ungaria, una din cinci mașini este cu numere de România.