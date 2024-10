International J Lo și Ben Affleck, la un pas de a-și vinde conacul de zeci de milioane. Ce pierderi ar înregistra dacă bat palma







Artista, Jennifer Lopez și actorul, Ben Affleck, ar putea să își vândă conacul mai repede decât s-au așteptat. Deși casa valorează 68 de milioane de dolari, cei doi sunt dispuși să o vândă mai ieftin.

Conacul vândut la preț mai mic

Potrivit TMZ, fostul cuplu are un potențial cumpărător la rând, deși vânzarea nu este încă oficială. Identitatea cumpărătorilor rămâne secretă, dar sursele spun că este un cuplu din New Jersey. Cumpărătorii au oferit 64 de milioane de dolari pentru proprietatea întinsă, ceea ce este puțin sub prețul cerut inițial de 68 de milioane de dolari. În ciuda faptului că oferta este sub prețul cerut, ei ar putea să o ia în considerare, mai ales că au contractat o ipotecă de 20 de milioane de dolari.

Și probabil că vor să-și finalizeze divorțul cât mai repede. Cu toate acestea, acceptarea ofertei poate să nu fie cea mai bună decizie financiară pentru cuplu. Asta pentru că odată cu divorțul lor, cei doi ar putea fi nevoiți să împartă profiturile vânzării împreună cu celelalte active ale lor. În special, J.Lo, cu o valoare netă estimată la 400 de milioane de dolari, depășește cu mult averea de 150 de milioane de dolari a lui Ben.

Proprietate de peste 38.000 de metri pătrați

Conacul Beverly Hills, unul dintre cele mai scumpe din zonă. Are o mulțime de caracteristici de lux care îi justifica prețul. Proprietatea se întinde pe peste 38.000 de metri pătrați. Și include 12 dormitoare, 24 de băi și facilități de ultimă generație, cum ar fi un home theater, cramă, sală de sport și o piscină în stil stațiune.

În exterior, casa este înconjurată de grădini luxuriante și mai multe terase, perfecte pentru a admira priveliști uimitoare ale orașului. Proiectată atât pentru confidențialitate, cât și pentru divertisment, proprietatea include, de asemenea, o casă de oaspeți separată. Deocamdată, se pare că divorțul lui Ben și J.Lo s-ar putea confrunta cu un alt obstacol cu ​​această vânzare care nu e încă parafată