Premierul ungar Viktor Orban a fost adăugat în baza de date a site-ului Myrotvorets, cunoscută sub denumirea de „Peacemaker” pe plan internațional, ca propagandist anti-ucrainean, relatează Kommersant. „Peacemaker” se poziționează ca un centru de cercetare a crimelor împotriva securității naționale a Ucrainei. Includerea în baza sa de date devine uneori un motiv pentru interzicerea intrării în țară. În același timp, nu este în mod oficial un registru oficial.

Acum lideri europeni sunt adăugați pe listele de interdicții ale site-ului Mirotvorets. Parcă orfanii nu-și înțeleg fericirea, nu iubesc Ucraina. Poftim, acum sunteți dușmanii noștri! — a scris pe canalul Telegram.

Ungaria este una dintre puținele țări europene care s-a opus sancțiunilor împotriva Rusiei pentru operațiunea sa militară din Ucraina și și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a plăti pentru gazul rusesc în ruble. Viktor Orban este adesea criticat pentru legăturile sale cu conducerea rusă și relația strânsă cu președintele rus Vladimir Putin.

Viktor Orban, acuzat că este un „complice al criminalilor de război ruseşti”

Trebuie spus că Peacemaker nu este un un registru oficial al autorităților de la Kiev. Deși Al Jazeera nota în urmă cu 3 ani că mii de persoane care sunt suspectate că îi susțin pe separatiștii pro-ruși din Donețk și Luhansk sunt arestate și interogate în fiecare an pe baza „listei negre” întocmite de organizație.

Nu suntem o organizație cu caracter punitiv, ci un centru de investigații”, afirma pentru Al Jazeera Anton Gerașcenko, fondatorul Peacemaker, în prezent consilier în cadrul ministerului de Interne de la Kiev, după ce anterior a ocupat funcția de ministru adjunct în cadrul aceluiași minister.

Centrul de investigații de la Kiev îl acuză pe Viktor Orban că este un „complice al criminalilor de război ruseşti, complice al crimelor comise de autoritățile ruse împotriva Ucrainei și cetățenilor săi, în cooperare cu agresorul rusesc” și că răspândește propagandă anti-ucraineană.

Este singurul lider din Uniunea Europeană care refuză transferul de arme către Ucraina prin teritoriul țării sale și se opune respingerii gazelor naturale rusești chiar și pe termen lung, scrie Peacemaker, citat kommersant.ru.

Viktor Orban a fost primul care a anunțat că va plăti în ruble gazul rusesc

Viktor Orban a fost primul din UE care a spus că Ungaria va plăti gazele naturale rusești în ruble, nerespectând deciziile luate în parlamentul European din care şi ţara sa face parte.

În discursul susținut după ce partidul său Fidesz a câștigat alegerile parlamentare susținute la începutul lui aprilie, Viktor Orban l-a numit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca fiind unul dintre adversarii săi.

Ministerul de Externe al Ungariei l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei

Într-o postare pe Facebook, Szijjártó a spus că Ungaria a avut o poziție clară față de războiul din Ucraina. „Am condamnat agresiunea militară, am susținut suveranitatea Ucrainei, am acceptat sute de mii de refugiați și am livrat sute de tone de alimente și alte donații.”

În același timp, guvernul Ungariei consideră securitatea maghiarilor ca o prioritate, a spus el. „Acesta nu este războiul nostru, vrem și vom rămâne departe de el”, a spus el. Guvernul nu va risca pacea și securitatea maghiarilor și, prin urmare, nu va „furniza arme și nu va vota sancțiuni energetice” împotriva Rusiei.