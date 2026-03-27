Un rus, condamnat la închisoare după ce a agresat o femeie. Fiul președintelui american a fost cel care a sunat la poliție

Matvei Rumiantsev, cetățean rus de 22 de ani, a fost condamnat vineri de un tribunal din Londra la patru ani de închisoare după ce a agresat o femeie, din gelozie față de relația de prietenie pe care aceasta o avea cu Barron Trump, fiul cel mai mic al președintelui american Donald Trump, potrivit AFP.

Matvei Rumiantsev a fost găsit vinovat, la finalul lunii ianuarie, pentru agresiunea comisă în ianuarie 2025, la care Barron Trump a asistat printr-un apel video. Fiul președintelui american a fost cel care a alertat, la acel moment, poliția britanică.

La pronunțarea pedepsei, vineri, judecătorul Curții Penale Snaresbrook a remarcat „lipsa totală de remușcări” a tânărului.

Implicarea fiului lui Trump în acest dosar a atras atenția presei, după ce jurații au aflat detalii despre apelul video. Barron, fiul președintelui american Donald Trump și al Primei Doamne Melania Trump, a sunat poliția britanică din Statele Unite pe data de 18 ianuarie 2025 și a anunțat că a fost martor, printr-un apel video, la agresiunea asupra femeii.

BREAKING: Matvei Rumiantsev sentenced to four years for assaulting a woman. At the time of the offence, the victim was on a video call with Barron Trump. The U.S. president's son rang UK police forces, leading to Rumiantsev's arrest. — Sky News (@SkyNews) March 27, 2026

„Tocmai am avut un apel video cu o fată pe care o cunosc. Ea este pe cale să fie lovită”, a declarat acesta în apelul către poliție, înregistrare prezentată juraților în timpul procesului. Totodată, el a insistat asupra urgenței situației, spunând: „Este cu adevărat urgent, vă rog”, și a furnizat adresa din Londra unde se afla femeia.

Matvei Rumiantsev a declarat în instanță că s-a „înfuriat” din cauza mesajelor pe care victima și fiul președintelui Statelor Unite și le trimiteau, cei doi cunoscându-se, potrivit lui Barron Trump, pe rețelele de socializare.

Când a fost întrebat în timpul interogatoriului dacă era gelos pe bărbații cu care victima ar fi putut vorbi, Rumiantsev a răspuns: „Ceea ce mă deranja cu adevărat era faptul că, sincer să fiu, ea îi dădea speranțe (lui Barron Trump)”.