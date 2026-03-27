Un rus, condamnat la închisoare după ce a agresat o femeie. Fiul președintelui american a fost cel care a sunat la poliție

Barron Trump / sursa foto: captură video
Matvei Rumiantsev, cetățean rus de 22 de ani, a fost condamnat vineri de un tribunal din Londra la patru ani de închisoare după ce a agresat o femeie, din gelozie față de relația de prietenie pe care aceasta o avea cu Barron Trump, fiul cel mai mic al președintelui american Donald Trump, potrivit AFP.

Fiul președintelui american a fost cel care a alertat poliția

Matvei Rumiantsev a fost găsit vinovat, la finalul lunii ianuarie, pentru agresiunea comisă în ianuarie 2025, la care Barron Trump a asistat printr-un apel video. Fiul președintelui american a fost cel care a alertat, la acel moment, poliția britanică.

La pronunțarea pedepsei, vineri, judecătorul Curții Penale Snaresbrook a remarcat „lipsa totală de remușcări” a tânărului.

Apelul video a atras atenția presei

Implicarea fiului lui Trump în acest dosar a atras atenția presei, după ce jurații au aflat detalii despre apelul video. Barron, fiul președintelui american Donald Trump și al Primei Doamne Melania Trump, a sunat poliția britanică din Statele Unite pe data de 18 ianuarie 2025 și a anunțat că a fost martor, printr-un apel video, la agresiunea asupra femeii.

Primul prim-ministru al României ucis în plină stradă, sub Dealul Mitropoliei. Cine l-a ucis și de ce?
Primul prim-ministru al României ucis în plină stradă, sub Dealul Mitropoliei. Cine l-a ucis și de ce?
Banii viitorului, puși în circulație până la finalul anului 2026. Cum vor arăta noile bancnote
Banii viitorului, puși în circulație până la finalul anului 2026. Cum vor arăta noile bancnote

„Tocmai am avut un apel video cu o fată pe care o cunosc. Ea este pe cale să fie lovită”, a declarat acesta în apelul către poliție, înregistrare prezentată juraților în timpul procesului. Totodată, el a insistat asupra urgenței situației, spunând: „Este cu adevărat urgent, vă rog”, și a furnizat adresa din Londra unde se afla femeia.

Mesajele dintre victimă și fiul președintelui au declanșat reacția agresorului

Matvei Rumiantsev a declarat în instanță că s-a „înfuriat” din cauza mesajelor pe care victima și fiul președintelui Statelor Unite și le trimiteau, cei doi cunoscându-se, potrivit lui Barron Trump, pe rețelele de socializare.

Când a fost întrebat în timpul interogatoriului dacă era gelos pe bărbații cu care victima ar fi putut vorbi, Rumiantsev a răspuns: „Ceea ce mă deranja cu adevărat era faptul că, sincer să fiu, ea îi dădea speranțe (lui Barron Trump)”.

Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei
Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei
Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu
Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu

