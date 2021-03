Un român spaima bancomatelor din Europa! Un român în vârstă de 38 de ani a fost condamnat miercuri la doi ani de închisoare necondiționată, la tribunalul regional Eisenstadt din Austria. Acesta a fost găsit vinovat pentru că ar fi sustras un bancomat alături de doi complici necunoscuți în Nickelsdorf, pe 22 decembrie 2018.

Infractorii au condus o mașină în foaierul unei bănci, au atașat o centură la mașină și au smuls-o din ancoraj. Apoi au ridicat bancomatul, care conținea suma de 177.000 de euro, și l-au dus în mașină.

Un român spaima bancomatelor din Europa! A pledat vinovat

Parchetul austriac a acuzat românul de furturi comerciale grave prin efracție în cadrul unei organizații criminale. Tânărul de 38 de ani a pledat vinovat. În august 2018, un cunoscut din România i-a sugerat să fure un bancomat în Austria, scrie bvz.at. A luat parte la jaf pentru că avea nevoie de bani.

„Am o fiică care are sindromul Down și am avut nevoie de bani”, a declarat tânărul de 38 de ani. Acesta are cazier judiciar în România și Spania. După furtul din Nickelsdorf, românul a încercat din nou să fure un bancomat în Spania. De data asta nu a mai reușit, deoarece nu a fost posibil să urce bacomatul într-o mașină, a declarat judecătorul Birgit Falb. Magistratul a vrut să știe dacă erau același grup. „Nu, în Spania au fost albanezi care i-au vorbit”, a spus inculpatul.

Avocat austriac: Românul este „veriga inferioară din lanț”

Procurorul, însă, avea îndoieli cu privire la povestea tânărului de 38 de ani: „Nu-mi pot imagina că oamenii s-ar apropia întotdeauna de tine întâmplător atunci când bancomatele erau pe punctul de a fi furate”. Judecătorul Karin Lückl a mai precizat că, în opinia sa, seamănă mai mult cu același grup de făptași. „Ar fi o coincidență incredibilă”.

Apărătorul românului a subliniat însă că acesta este „veriga inferioară din lanț”. Românul a fost de fapt șofer și a primit doar o sumă mică. A primit 10.000 de euro, potrivit declarației tânărului de 38 de ani. Mai mult, nu era acolo când bancomatul a fost deschis. Ceilalți i-ar fi spus că există 80.000 de euro în ea. De fapt, potrivit judecătorului Birgit Falb, erau 177.000.

Juriul l-a găsit vinovat pe învinuitul din România. Din pedeapsa de 2 ani de închisoare, au fost scăzute cele 9 luni în arest preventiv, deoarece se afla deja în arest în Austria și Spania. Judecata este definitivă.

Sursa: B1