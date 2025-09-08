International Un român a încercat să evite deportarea din Anglia, susținând că negociază un contract cu Manchester City







Dragoș Lujinschi, un român condamnat în Anglia, s-a prezentat drept partenerul de afaceri al fotbalistului portughez Bernardo Silva și a afirmat că intenționează să cumpere un club de fotbal, în încercarea de a evita deportarea. „Vreau să revin la fotbal și am discutat cu Bernardo Silva de la Manchester City”, a spus acesta, potrivit The Sun.

Dragoș Lujinschi a afirmat, pentru a evita deportarea, că negociază un contract cu Manchester City și că vrea să cumpere un club de fotbal împreună cu „partenerul de afaceri” Bernardo Silva, internaționalul portughez al echipei lui Pep Guardiola.

„Vreau să revin la fotbal și am discutat cu Bernardo Silva de la Manchester City în legătură cu antrenarea unei echipe și investirea în echipe mai mici, care joacă în Premier League”, a spus acesta, în fața Tribunalului Magistraturii din Westminster.

Lujinschi a adăugat: „Există posibilitatea să semnez un contract cu ei. Aceste perspective ar fi distruse dacă aș fi extrădat.”

Declarațiile sale au fost infirmate, iar Lujinschi urmează să fie extrădat în Franța, unde riscă doi ani de închisoare pentru că a încercat să introducă ilegal zece migranți în țară.

Pentru a încerca să evite extrădarea din nou, Lujinschi a declarat judecătorului că se teme că va fi abuzat în închisoare și că își va pierde casa și locul de muncă din Marea Britanie.

Judecătoarea Annabel Pilling a respins declarațiile sale, considerându-le „deloc plauzibile”, și a dispus extrădarea sa în Franța, unde riscă doi ani de închisoare pentru trafic de persoane.

Lujinschi a fost condamnat în lipsă în Franța, unde a fost prins de poliție în timp ce își parca camionul și lăsa migranți la granița cu Italia, în mai 2019. Ulterior, a început să lucreze la o fermă lângă Colchester, în Essex, aprovizionând marile supermarketuri cu fructe și legume.

În decembrie anul trecut, și-a pierdut locul de muncă după ce a fost condamnat la 16 luni de închisoare pentru apeluri abuzive către personalul de urgență.