International

Atentat jihadist și antisemit, dejucat în Franța

Atentat jihadist și antisemit, dejucat în Franța
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un adolescent francez, suspectat de plănuirea unor atacuri asupra ambasadelor israeliene și occidentale, a fost prins de autoritățile din Franța.

Jihadistul plănuia mai multe atacuri teroriste

Un tânăr de 17 ani din Franța a fost reținut pentru presupusa plănuirea unor atacuri asupra ambasadelor și a unor sedii oficiale, inclusiv a Israelului.

Autoritățile au descoperit legături ale tânărului cu ISIS și planuri de atacuri teroriste pe scară largă.

Anchetă îndelungată în Franța

Autoritățile franceze l-au arestat sâmbătă pe tânărul de 17 ani, suspectat că plănuia atacuri teroriste la scară largă care vizau ambasade și instituții guvernamentale, inclusiv ambasadele Israelului, Marii Britanii și Statelor Unite, anunțat poliția franceză.

Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion
Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion
Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secunde
Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secunde

Reținerea, care a avut loc luni la domiciliul părinților săi din regiunea vestică Sarthe, s-a soldat cu răni minore în timp ce suspectul încerca să fugă de poliție.

Surse apropiate anchetei au confirmat pentru AFP că adolescentul a fost plasat oficial sub anchetă și încarcerat vineri, informațiile coroborându-se astfel cu rapoartele inițiale publicate de ziarul Le Parisien.

Ce au găsit procurorii antiteroriști din Franța la casa jidahistului

La percheziția reședinței la domiciliul jihadistului s-a descoperit un jurământ de credință față de Statul Islamic (ISIS) și o listă de școli din Le Mans, principalul oraș al insulei Sarthe.

Alături de această listă era o notă cu cantități de lichide, despre care anchetatorii cred că s-ar putea referi la componente pentru explozibili incendiari sau chimici.

Se crede, de asemenea, că suspectul a vizat și Ministerul de Interne francez, sediul central al presei din Paris și Parlamentul European din Strasbourg.

Potrivit unei surse, adolescentul a mărturisit că a plănuit multe dintre presupusele atacuri și și-a exprimat hotărârea de a le duce la bun sfârșit, deși a recunoscut că nu s-au luat încă măsuri operaționale din cauza amplorii planurilor.

Atât parchetul național antiterorist din Franța, cât și avocatul suspectului au refuzat să comenteze.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:42 - David le reamintește profesorilor de datoria morală față de elevi 
16:28 - Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion
16:18 - „Luna Sângerie” apare duminică noaptea. Spectacolul cosmic va putea fi urmărit cu ochiul liber
16:09 - Salvamont Prahova caută un turist căzut pe Valea Cerbului
15:58 - Fiică reclamată de tată la poliție, după ce a furat toate bijuteriile familiei
15:43 - Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secunde

Proiecte speciale