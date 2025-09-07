International Atentat jihadist și antisemit, dejucat în Franța







Un adolescent francez, suspectat de plănuirea unor atacuri asupra ambasadelor israeliene și occidentale, a fost prins de autoritățile din Franța.

Un tânăr de 17 ani din Franța a fost reținut pentru presupusa plănuirea unor atacuri asupra ambasadelor și a unor sedii oficiale, inclusiv a Israelului.

Autoritățile au descoperit legături ale tânărului cu ISIS și planuri de atacuri teroriste pe scară largă.

Autoritățile franceze l-au arestat sâmbătă pe tânărul de 17 ani, suspectat că plănuia atacuri teroriste la scară largă care vizau ambasade și instituții guvernamentale, inclusiv ambasadele Israelului, Marii Britanii și Statelor Unite, anunțat poliția franceză.

Reținerea, care a avut loc luni la domiciliul părinților săi din regiunea vestică Sarthe, s-a soldat cu răni minore în timp ce suspectul încerca să fugă de poliție.

Surse apropiate anchetei au confirmat pentru AFP că adolescentul a fost plasat oficial sub anchetă și încarcerat vineri, informațiile coroborându-se astfel cu rapoartele inițiale publicate de ziarul Le Parisien.

La percheziția reședinței la domiciliul jihadistului s-a descoperit un jurământ de credință față de Statul Islamic (ISIS) și o listă de școli din Le Mans, principalul oraș al insulei Sarthe.

Alături de această listă era o notă cu cantități de lichide, despre care anchetatorii cred că s-ar putea referi la componente pentru explozibili incendiari sau chimici.

Se crede, de asemenea, că suspectul a vizat și Ministerul de Interne francez, sediul central al presei din Paris și Parlamentul European din Strasbourg.

Potrivit unei surse, adolescentul a mărturisit că a plănuit multe dintre presupusele atacuri și și-a exprimat hotărârea de a le duce la bun sfârșit, deși a recunoscut că nu s-au luat încă măsuri operaționale din cauza amplorii planurilor.

Atât parchetul național antiterorist din Franța, cât și avocatul suspectului au refuzat să comenteze.