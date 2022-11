Un român a ajuns cel mai bun barman din Spania. „Arăți ce știi să faci… a fost un moment magic”

Adrian Sehob, 41 de ani, s-a născut în Zărnești, dar a plecat să facă bani în Madrid și în Spania. El este considerat cel mai bun barman din Spania și unul dintre cei mai buni din lume, iar barul la care lucrează este una dintre cele mai cunoscute locații din lume.

Chiar dacă el a visat să devină mecanic de locomotivă, la 17 ani s-a angajat ca barman la Club95 din Zărnești. La început, bărbatul a făcut munca de jos, dar cu timpul a ajuns în topul celor mai buni barmani la nivel mondial.

Cel mai bun barman din Spania lucrează la Salmón Gurú, pe lista celor mai bune baruri gastro-cocktail din lume, situat pe Calle Echegaray, din Madrid. El i-a făcut un cocktail și regelui Felipe al VI-lea și a povestit că meseria sa este mai grea decât pare. Adrian a mărturisit că un barman trebuie să aducă arta în viața oamenilor și să fie mereu cu zâmbetul pe buze.

El a povestit că tatăl său a murit acum câțiva ani, dar că are sprijinul mamei și al surorii lui. „Este curios că ultimele dăți când am fost în România am fost la București. Of, îmi este foarte dor, eu am trăit lângă Piatra Craiului, mi-e dor de munți, de călătoriile pe care le făceam. Ultima dată am fost acum 4 ani. Duc dorul foarte tare acelor locuri. Cu familia te mai vezi, dar Zărnești e locul căruia îi duc cel mai mult dorul” spune Adrian.

Munca, pasiunea celui mai bun barman român

Acesta a mai mărturisit că munca este marea lui pasiune și că nu o vede ca o povară, ci ca pe un vis devenit realitate. „Lumea cocktailului este o lume magică, aduce multă culoare vieții, e o lume în care te distrezi cu măsură. Cocktailul nu este o amestecătură, este făcut cu un criteriu. Lucrăm cu alcoolul și este dăunător în cantități mari, dar alcoolul bine lucrat ne permite să creăm o lume magică. Înainte de a deschide Salmón Gurú am făcut studii, am vorbit cu medici. Am vrut să înțelegem cum să facem să reducem acea stare dăunătoare provocată de consumul de alcool. Am găsit soluția să înșelăm creierul cu cele mai bune arome: fructe citrice și mentă”, explică Adrian.

Adrian a reușit să îi cucerească pe clienți foarte ușor și a povestit că satisfacția oamenilor este cea mai importantă în această meserie. „Este un maestru al cocktailurilor. Este impresionant să îl urmărești în acțiune, să observi priceperea de care dă dovadă în prepararea băuturilor care îi poartă semnătura și șarmul de care dă dovadă în interacțiunea cu clienții săi”. Sunt cuvintele diplomaților de la Ambasada României care au ținut să își manifeste mândria de a-l fi cunoscut pe acest român.

„După 20 de ani să te întorci în România și viața să îți dea o șansă ca profesionist să arăți ce știi să faci… a fost un moment magic!”, povestește Adrian, potrivit ZiarulRomanesc.es.