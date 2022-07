Un restaurant McDonald’s interzice accesul minorilor după ora 17.00. Motivul acestei decizii

Un reprezentant al companiei McDonald’s a transmis faptul că, „în ultimele săptămâni”, a fost observată „o creștere a numărului de incidente și comportament antisocial în acest domeniu. Angajații noștri au fost expuși la abuz verbal și fizic”.

„Avem o politică de toleranță zero în ceea ce privește criminalitatea și comportamentul antisocial și am restricționat temporar accesul la restaurante pentru tinerii sub 18 ani după ora 17:00. Această decizie nu a fost luată ușor și lucrăm îndeaproape cu poliția pentru a găsi o soluție și a ajuta la reducerea acestor incidente”, a declarat purtătorul de cuvânt al McDonald’s, conform dailymail.co.uk.

McDonald’s majorează prețurile

Totodată, McDonald’s a anunțat că majorează prețurile din meniu.

Restaurantele McDonald’s din Marea Britanie se confruntă și ele cu o criză financiar, drept urmare au decis să majoreze prețurile pentru prima oară în ultimi 14 ani.

Astfel, la începutul săptămânii trecute, lanțul de restaurante a anunțat creșterea prețului cheeseburgerilor săi. De acum, clienții McDonald’s vor plăti 1,19 lire sterline pentru un singur cheesburger. De asemenea, în perioada verii vor mai fi adăugate câteva procente în plus și la mai multe articole din meniu, au mai anunțat reprezentanții lanțului de restaurante.