Social Un relief unic în Dacia romană, exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia







Începând de ieri și până pe 1 septembrie 2025, iubitorii de artă sunt invitațu la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Să descopere cultul unui zeu inedit și un monument remarcabil. Este vorba de Relieful cu Priapus de la Apulum. Acesta a fost prezentat publicului de dr. Radu Ota, arheolog în cadrul muzeului.

Exponatul lunii august la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia este un relief unic în Dacia romană. Acesta îl reprezintă pe zeul Priapus. Relieful care îl reprezintă este un relief unic în Dacia romană.

Priapus era o divinitate a fertilității și fecundității, protector al roadelor pământului, livezilor, podgoriilor și marinarilor. Specialiștii Muzeului spun că " dispunea de evidente atribuții sexuale. Este înfățișat așezat în genunchi, cu membrul viril erect. Este redat în mod intenționat în acest mod de meșterul pietrar". Relieful a fost descoperit în 2023. Cu ocazia lucrărilor de mobilitate urbană din cartierul Partoș. În locul unde se află un important oraș al Daciei romane, colonia Aurelia Apulensis.

Acest relief era așezat pe pragul de intrare al unei clădiri. Avea rolul de a proteja proprietarii de deochi și spiritele malefice. " În mentalitatea anticilor aceste imagini ale zeului aduceau noroc și prosperitate proprietarului casei. Un aspect important al cultului său era legat de virilitatea sexuală. De obicei, Priapus este înfățișat ca un bărbat matur. Un bărbat viguros, cu barbă bogată, penis erect, iar în poalele mantiei ridicate ține fructe și flori. Era adorat în temple, sanctuare sau mici nișe", spune dr. Radu Ota.Arheologul a explicat că ofrandele aduse zeului constau, de regulă, în fructe, prăjituri, flori sau animale domestice sacrificate.

"Pentru greci și romani, falusul era un simbol al fertilității.Al norocului și protecției împotriva răului. Sexualitatea era reprezentată fără pudoare, chiar și în spații publice. Se credea că organul masculin, prin forța sa creatoare, putea alunga influențele negative. De aceea, falusuri sculptate sau pictate apăreau pe ziduri. La intrarea în case, pe lămpi sau sub formă de amulete. Erau adesea însoțite de inscripții vesele ori obscene", a explicat dr. Radu Ota, arheolog.