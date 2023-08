Societatea scoțiană pentru prevenirea cruzimii față de animale (Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals – SPCA) a fost chemată în ajutor după ce tânăra veveriță roșie, cunoscută sub numele de „kit”, a fost văzută dormind sub o găină timp de mai multe zile, săptămâna trecută, la o fermă din Tayport, în Fife.

Ofițerul de salvare a animalelor, Beth Galbraith, a declarat: „Am primit un apel de la un membru al publicului care a anunțat că o veveriță a intrat în cotețul lor de găini și a dormit sub o găină timp de mai multe zile. Micul pui de veveriță fusese probabil separat de mama sa și căutase căldură și confort de la găină. Găina nu era deloc agitată de noua „achiziție”. S-au împrietenit imediat. Dragoste la prima vedere”.

Veverița este acum îngrijită la Centrul național de salvare a animalelor sălbatice al Scottish SPCA din Clackmannanshire.

Veveriță adoptată de găină

Doamna Galbraith a adăugat: „Puiul de veveriță era foarte slab și deshidratat. Așa că se află acum în grija spitalului nostru pentru animale sălbatice, care îl va crește până când va fi suficient de sănătos și de mare pentru a fi eliberat înapoi în sălbăticie.

„Aceasta a fost o salvare foarte neobișnuită, dar și foarte drăguță.”

Veverița adoptată de găină este imediata întâmplare după ce un „aflux de pisici” care ajung în centrele de ajutoare pentru animale a tăbărât peste Scoția:

Organizația caritabilă pentru bunăstarea animalelor spune că a înregistrat un „aflux” de pisici care au ajuns la centrele sale, cu 465 (58%) mai multe decât anul trecut. De asemenea, a observat o creștere a creșterii pisicilor cu un nivel scăzut de bunăstare – similar cu creșterea cățeilor cu un nivel scăzut de bunăstare. Organizația caută cu disperare stăpâni pentru aceste pisici. Sursa: news.sky.com