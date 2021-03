Un profesor din Iași a murit la vârsta de 45 de ani după ce s-a infectat cu coronavirus. Este vorba despre Adrian Suciu, cadru didactic ce preda Limba şi Literatura Română la Şcoala Gimnazială „George Călinescu”. La baza decesului a stat o „furtună de citokine”, care i-a distrus bărbatului ţesutul pulmonar.

Profesor din Iași a murit după ce a contractat coronavirus

Se pare că profesorul din Iași nu suferea de alte afecțiuni. Starea lui de sănătate s-a agravat după ce s-a infectat cu coronavirus. A fost nevoie de internarea la Terapie Intensivă, dar medicii nu au mai putut să facă nimic pentru a-i salva viața.

„Nu am fost medicul curant al domului profesor, dar ceea ce pot spune e că, din tot ceea ce ştiu, el a primit tot tratamentul de care a fost nevoie şi care este prevăzut. S-a făcut tot absolut posibil, atât înainte de a ajunge la ATI, cât şi acolo. Din nefericire, în cazul său este vorba despre un alt paradox al acestei boli.

„Am pierdut tânăr de 27 de ani, care nu avea absolut nicio boală. Am pierdut adult tânăr de 47 de ani fără comorbidităţi”

E vorba de acea furtună de citokine, a distrucţiei anatomice a ţesutului pulmonar. Am pierdut din cauza acestui virus vieţi la vârste fragede. Am pierdut tânăr de 27 de ani, care nu avea absolut nicio boală. Am pierdut adult tânăr de 47 de ani fără comorbidităţi, în timp ce pe tatăl său în vârstă de 71 de ani l-am salvat”. A declarat Carmen Dorobăţ, medic primar infecţionist la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, pentru ziaruldeiasi.ro.

Vestea morții fulgerătoare a profesorului i-a luat prin surprindere pe membrii familiei, prieteni și elevi. „Dumnezeu modelează anumiţi oameni în aşa fel încât ei să facă o diferenţă în viaţa noastră. Şi în viaţa mea v-aţi pus cu desăvârşire amprenta!” A fost mesajul scris pe contul de Facebook al profesorului de către o elevă.