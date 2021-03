Profesorul Emerit Ioan Pop, printre 2% cei mai citați cercetători din lume.

Acest top, publicat anual, pune în evidență cercetători cu performanțe excepționale în cercetarea științifică, demonstrate prin realizarea unor articole științifice ce se situează anual, prin citări, în top 2% din domeniu. Rectorul UBB, Daniel David, și-a declarat aprecierea față de profesorul Ioan Pop, ale cărui contribuții sunt fundamentale pentru poziționările pe care universitatea le are în diverse rankinguri internaționale.

“Dragi colegi, suntem aici să-i onorăm pe cei mai buni dintre noi în 2020, să-i onorăm pe cei care se află în liga pe care noi o numim World Class.

Voi vorbi despre câțiva colegi care sunt în avangarda a ceea ce încercăm noi să facem academic. (…) avem colegi pe care și i-ar dori orice universitate din această lume și când spun aceste lucruri, nu exagerez absolut deloc.

Mă bazez, în primul rând, pe o analiză recentă făcută de un grup de cercetători de la Universitatea Stanford, care a analizat contribuțiile științifice în sistemul Scopus (n.r. cea mai mare bază de date bibliografică și bibliometrică în format online de literatură revizuită), iar ceea ce au încercat să facă a fost să identifice pe acei cercetători care, printr-o serie de indicatori scientometrici, pornind de la citările pe care le-au acumulat, se află într-o formă sau alta în 2% cei mai influenți oameni de știință din toată lumea – unii în toate domeniile, alții în domeniul lor. (…) Nu voi intra în detalii despre metodologia scientometrică, dar s-au luat toate publicațiile din 1960 și s-a calculat numărul de citări. Suntem bucuroși că acești profesori se află la universitatea noastră și contribuie la dezvoltarea Universității Babeș-Bolyai.

Încep prezentându-l pe domnul profesor Ioan Pop, profesor Emerit de la Facultatea de Matematică și Informatică. Domnul profesor se află în sistemul Scopus între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii, atât în întreaga carieră, cât și punctual, în anul 2019 și asta – atenție – în toate domeniile științei, deci nu doar în domeniul pe care îl reprezintă.

Ioan Pop activează și în Highly Cited Researchers, clasificarea care are loc pe baza publicațiilor Web of Science, astfel încât contribuțiile sale sunt fundamentale pentru poziționările pe care le avem în diverse rankinguri internaționale”, a transmis rectorul Daniel David în cadrul ceremoniei de acordare a premiilor de excelență UBB.

”Fără îndoială, producția științifică a profesorului Ioan Pop (peste 1.200 de lucrări din domeniul Matematicii Aplicate), precum și recunoașterea internațională a domniei sale, dovedită prin numărul de citări ale publicaţiilor proprii (peste 30.000 de citări în prestigioasa bază de date Web of Science), au un rol important la poziționarea Facultății de Matematică și Informatică și a Universității Babeș-Bolyai în diverse clasamente internaționale de prestigiu. În numele întregii comunităţi academice, îl felicităm pentru succesul obţinut şi-i dorim multă sănătate şi putere de muncă şi în anii care vin”, a afirmat profesorul universitar doctor Adrian Petrușel, prorectorul UBB pentru cercetare-dezvoltare-inovare și doctorate.

Secvențe din viața profesorului Ioan Pop

Profesorul Ioan Pop (84 ani) s-a născut la Reghin, județul Mureș, în anul 1937. A copilărit în Ibănești (Mureș), sat pe care l-a părăsit la vârsta de 20 de ani, când a decis să urmeze facultatea de Matematică de la Cluj.

“Pe când eram eu copil, au fost vremuri grele. Am copilărit la Ibănești, o comună din Valea Gurghiului. Am prins foametea, am prins războiul. A fost mai greu. Eu am avut doar mamă, care s-a recăsătorit mult mai târziu, dar ne-am descurcat destul de bine.

Școala am făcut-o în comună, cele șapte clase. Am mers de la șase ani la școală și am terminat mai repede. Apoi, m-am dus la o școală profesională, la Târgu-Mureș, de lemn. Era atunci mare fugă după haine, bursă – ei ne dădeau. Am făcut trei ani că doar atâția se făceau, după care m-au repartizat la un liceu industrial, care era tot în Târgu Mureș. Am mers, dar din păcate s-a mutat la Satu Mare, acolo am făcut doi ani, după care s-a desființat. Am dat diferență fiindcă ne-au permis să ne mutăm de la liceu tehnologic la teoretic. Am reușit și am mers la Târgu Mureș în 1956 și un an mai târziu am terminat.

Am copilărit la Ibănești până în 1957, când am venit la Cluj ca să studiez la facultate. Am studiat matematică, pe atunci nu era Matematică-Informatică. Am terminat în 1962 facultatea și am rămas aici până am finalizat toate gradele: preparator, asistent, lector, conferențiar, iar după Revoluție am devenit profesor”, a povestit reporterului profesorul Ioan Pop.

Ioan Pop este la a doua căsătorie. Profesorul a relatat reporterului cum a cunoscut-o pe soția sa, profesoară de fizică.

“Sunt la a doua căsătorie. Soția mea a avut o soră care a terminat la UBB Facultatea de Matematică, iar la examene venea și ea cu sora ei întotdeauna. De profesie, soția mea a fost profesoară de fizică. A predat fizică la Liceul sportiv până anul acesta, când s-a pensionat. Ea are 62 de ani.

Cealaltă soție a decedat din cauza unui infarct, după ce a decedat mama ei. A suferit de boală ereditară. După câțiva ani, am cunoscut-o pe actuala mea soție.”

Ioan Pop are un băiat de 40 de ani, din prima căsătorie, care activează în Formula 1, căsătorit cu o informaticiană din Cluj. “Este foarte atașat de soția mea, dar și ea de el”, a povestit profesorul clujean.

Pasiune de o viață. Cum a luat naștere dragostea pentru matematică

Pasiunea profesorului pentru matematică a luat naștere odată cu dragostea pentru dirigintele din clasa a 10-a: “Mi-a plăcut mult matematica. Am avut un profesor extraordinar, care mi-a fost și diriginte. Extraordinar de bun era… Pe atunci eram în clasa a 10-a, eu doar zece clase am făcut. Ne-a inspirat foarte mult.

Din păcate, nu cred că mai sunt astăzi astfel de profesori. Pe mulți ne-a îndrumat foarte bine. Ne cunoștea foarte bine întrucât ne era și diriginte. Doi am venit la matematică, îndrumați de dânsul. E drept, matematica era și foarte bine văzută pe atunci. Alții au mers la Politehnică, alții la Medicină.

Ce este foarte interesant e că toți 30 și ceva elevi ai dânsului am reușit, mai puțin unul care nu a reușit din prima, dar în al doilea an a reușit și el. A fost un liceu foarte bun, de elită. Acum școala a slăbit…”

Evoluția catedrei de matematică și a pasiunii studenților pentru materie

Profesorul Emerit Ioan Pop este de părere că numărul studenților doctoranzi români este în scădere față de numărul celor din străinătate și că, de asemenea, statul ar trebui să asigure mai multe locuri de angajare pentru studenții ajunși doctori.

Degeaba termină doctoratul că doar rămân cu el (…). Eventual pot preda pe la vreo școală generală, dar în învățământul superior nu mai sunt locuri. E mare luptă pentru locurile astea. Să sperăm că și rectorul nostru încearcă să rezolve problema”, spune profesorul Ioan Pop.

“Nu mai există pasiunea de odată pentru matematică. Sunt dascăli – nu o să le dau numele că nu vreau să bârfesc – foști studenți de-ai mei, care locuiesc, de exemplu, la Dej și vin numai o dată când au ore. A căzut pasiunea de odată… Atunci, dascălii erau obligați să aibă ore de consultație fixate și mergeam la consultații și îi găseam acolo. Acum nu-i mai găsești, dar e adevărat că se descurcă cu e-mailul.

(Reporter: Despre studenți ce părere aveți?) Nu mai sunt așa de buni. Există interes de a învăța acum în cazul câtorva, care până la urmă vor să plece în străinătate, fie să facă doctorat acolo, fie să se angajeze în IT. Sunt puțini care vor să învețe.

Matematica avea criză într-o vreme. Acum văd că sunt chiar foarte mulți studenți la matematică. Din câte am înțeles de la soția mea, nu este niciun loc liber de dascăl la fizică în Cluj, cred că și la matematică e tot așa. De exemplu, am avut un băiat foarte bun, a făcut doctoratul și nu și-a găsit servici deloc. Mă ruga să-l sfătuiesc unde să meargă, până la urmă s-a dus în învățământul general. Nu mai sunt locuri în universități. Au și fost blocate.

E adevărat că în Cluj încă mai merge treaba fiindcă la Politehnică se predă matematică mult, la Studii Economice se predă, am înțeles că mai nou se predă și la Teologie, deci e necesară matematica. Și mai ales informatica”, evidențiază profesorul Ioan Pop.

Decanul evreu dorea să schimbe originea facultății

Ioan Pop a studiat în cadrul Facultății de Matematică și Fizică, 1957-1962, după care a urmat doctoratul la Facultatea de Matematică de la Universitatea din București, în anul 1970.

Profesorul Emerit Ioan a povestit pentru EvZ cum decanul facultății din Cluj de la acea vreme, (n.r. Gheorghe) Pic, dorea să schimbe originile instituției. Potrivit relatărilor profesorului Ioan Pop, decanul Pic ținea foarte mult la studenții din sate.

“Ai mei au vrut să merg dascăl în sat la mine, în Ibănești, dar m-a ținut decanul evreu – Pic se chema – aici, la facultate. Avea încredere în noi și ne-a apreciat potențialul. Eram cinci, șase studenți pe care ne-a ținut aici – eu, unul Comand, unul Rus, unul Purdea… Toți săteni eram. Toți pe care ne-a oprit am terminat doctoratul în doi, trei ani. Erau mulți clujeni care nu au făcut doctoratul deloc. El spunea că voia să îmbunătățească originea socială, că așa era atunci, spunea că vrea să schimbe originea facultății. Era evreu, dar era un om foarte bun. Ca dascăl, nu era strălucit. Algebra preda, dar era un om deosebit de înțelegător și ajuta pe toată lumea. Pe vremea lui, facultatea a avut foarte mult de câștigat”, a povestit cu o umbră de nostalgie profesorul Ioan Pop.

“Dar și acum, universitatea noastră are foarte mult de câștigat. Avem un rector foarte activ, care face foarte multe lucruri bune. A caracterizat frumos toți profesorii”, a mai adăugat Ioan Pop.

Primele colaborări cu universitățile din străinătate

Colaborările cu cadrele didactice din străinătate au debutat în anul 1981, iar în prezent, profesorul Ioan Pop se bucură de popularitate printre cercetători din întreaga lume.

“Prima dată am plecat în străinătate în 1981, la o conferință în Scoția, iar când m-am întors am rămas la Leeds (n.r. Anglia), fiindcă am lucrat pentru ceva lucrări de la dascălii de acolo. După aceea, am realizat legături cu universitatea din Leeds, încă din 1983 până în 1992. De atunci nu am mai fost în Leeds, dar am mers la Manchester, la o teză de doctorat. Foarte mulți ani am fost acolo”, narează Ioan Pop despre începuturile colaborărilor cu profesorii străini.

“Acum am colaborări și țin legătura cu profesori de peste tot din lume – Anglia, Germania, Franța, Norvegia, Cipru, Malaysia, Siria, Iran, Bangladesh, Arabia Saudită, India, Colorado, Ohio… Peste tot prin lume. Am avut doctoranzi de-a lungul timpului, însă în prezent nu mai am (n.r. doctoranzi români). Aș putea avea, însă sunt slăbuți și nu am vrut să-i iau.

Am totuși un grup cu care lucrez – cinci băieți – trei au terminat cu mine doctoratul – niște studenți extraordinar de buni. Pe unul îl cheamă Teodor Groșan, acum îl face profesor. Una Cornelia Rednic, care e la Medicină, la Informatică, cred că devine și ea profesor. Mai este Câmpeanu Dalia la Politehnică, extraordinar de bună și ea. Predă la Calculatoare. Diana Filip, care, din păcate, a decedat. Și mai este unul care a început cu mine, dar a terminat în Germania și acum este stabilit în Anglia. Mai pot aminti și pe Radu Trâmbițaș, pe Alin Roșca, studenți foarte buni. Acum, eu le formulez probleme și ei le rezolvă, după care le publicăm împreună. Ținem legătura prin mail.

Mai colaborez și cu un profesor din Anglia – John Marklin îl cheamă. Și el e pensionar, ca mine, dar e un profesor extraordinar de activ, avem lucrări cu doctoranzi de-ai mei de aici, din Cluj.

Cu John Marklin am dus 11 tineri de la noi de la facultate care au făcut doctoratul acolo, în Anglia. Pe vremurile acelea le dădea statul englez bursă, dar niciunul nu s-a întors. Toți au rămas mari profesori în Anglia. Chiar și la Leeds este unul care a ajuns șef de departament. Doar unul dintre ei a vrut să se întoarcă. Tatăl său lucra la Studii Economice și s-a pensionat, iar atunci l-a chemat pe băiat, iar el a venit, dar nu l-au angajat”, a povestit profesorul.

Potrivit profesorului, peste aproximativ patru luni va avea loc publicarea unei lucrări ce abordează Matematica Aplicată, scrisă în colaborare cu John Marklin.

Ioan Pop a mai subliniat că, în Malaysia, a coordonat trei studenți doctoranzi de la Universitatea de Tehnologie (UTM), după care a început colaborarea cu alte două universități din Kuala Lumpur, cu universitățile Kebangsaan (UKM) și Putra Malaysia. Cu parte dintre ele, profesorul încă mai conlucrează.

“Cei de la Malaysia au foarte, foarte mulți studenți. Fetele, mai ales, fac doctorat fiindcă rămân în învățământ și le este mai ușor – au foarte mulți copii.

Am întâlnit o secretară la o universitate care are 17 copii și mulți au fiindcă e aproape Jakarta, unde e sărăcie mare. Vin și se angajează ca femei de servici, câte două-trei. Nu vor bani, doar să le dea de mâncare și un loc unde să doarmă. Eventual, când au câte o zi liberă, le mai dau ceva bani să meargă prin oraș.

În general, au minimum patru copii. Iar fetele de la doctorat și ele, câte patru copii minimum…”, povestește profesorul.

La momentul actual, colaborările cu universitățile din străinătate au loc online, prin intermediul mailurilor, din cauza contextului pandemic.

“De obicei, stăteam în străinătate doar câte o lună de zile. Nu am vrut să stau mai mult fiindcă nu mi-am dorit să-mi las familia singură aici. În fiecare an era obligatoriu să mergi de două ori, teoretic. Uneori am mers de două ori pe an, alteori doar o singură dată. Acum colaborăm online, pe email, din cauza pandemiei”, afirmă profesorul doctor Ioan Pop.

