Bărbatul a povestit că viteza cu care s-a deplasat obiectul e mai mare decât cea a unei rachete decolând pe Lună. La un moment dat, obiectul a tăiat calea piloților și s-a oprit brusc în fața avionului.

”Eram toți cu ochii la acea sferă care era de două ori mai mare decât pala elicei, care are 10 metri. Nici măcar rachetele care pleacă pe lună nu decolează cu viteza cu care această sferă a plecat de pe loc. Ne-a tăiat calea și s-a oprit brusc în fața noastră. Abia atunci am realizat că reprezintă un pericol. (…) Generalul ne-a zis ”nu ați văzut nimic” și de atunci nu am mai discutat cu nimeni despre asta”, a relatat Marcel Smoleanu la Antena 3.