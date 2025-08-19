Social Un pensionar îi cere soției să divorțeze după ce s-a îndrăgostit pe internet de o fată generată de IA







Un pensionar din China a fost recent păcălit de inteligența artificială, după ce s-a îndrăgostit de un model online creat de IA și a cerut divorțul de soția sa. Beijing Daily relatează că Jiang, un bărbat de 75 de ani, se uita pe rețelele de socializare când a dat peste un avatar feminin generat de IA.

Fata este în mod evident o invenție a IA pentru cei obișnuiți cu avatarele digitale, dar pentru ochiul neantrenat al lui Jiang, ea este doar o fată drăguță căreia îi place să vorbească cu el. Faptul că buzele ei nu se mișcă în sincron cu vorbirea ei este irelevant.

De-a lungul timpului, el se îndrăgostește atât de mult de iubita sa de pe internet, încât așteptarea mesajelor noi și generice de la ea devine punctul culminant al zilei sale.

La un moment dat, bărbatul îi spune soției sale de câteva decenii că vrea să divorțeze de ea pentru a se dedica în totalitate avatarului AI, după ce ea îl mustră pentru că folosește excesiv telefonul.

Bărbatul octogenar a fost în cele din urmă adus la realitate de copiii lui Jiang, care i-au explicat cum funcționează inteligența artificială și că iubita lui online nu era reală.

Cu toate acestea, astfel de incidente nu sunt neobișnuite în China, unde persoanele în vârstă – în special cele singuratice sau cu probleme de mobilitate – cad din ce în ce mai mult pradă conținutului generat de IA, care este din ce în ce mai realist.

Personajele IA care satisfac diverse cerințe emoționale variază de la specialiști în costume care arată profesional la prezentatori de știri realiști și studenți adorabili.

Deși majoritatea dintre ele sunt create pentru a încuraja consumul prin promovarea diferitelor produse pe care mulți seniori le achiziționează fără să pună întrebări, aceste avatare sunt folosite și pentru a disemina propagandă și a favoriza dependența emoțională.

Experții sfătuiesc familiile care au rude în vârstă să fie atente la utilizarea internetului de către acestea, în special dacă folosesc tehnologia în mod excesiv. Deși tehnologia AI are multe aplicații evidente, ea poate fi și destul de dăunătoare pentru persoanele vulnerabile, potrivit odditycentral.com.