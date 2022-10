Un oficial rus amenință Ucraina cu represalii crunte: „S-o aducem în secolul 18”. Noi ipoteze despre distrugerea podului din Crimeea

Vicepreședintele Dumei de Stat, Piotr Tolstoi, consideră că Rusia trebuie să atace toate podurile, centralele electrice, „toate drumurile dinspre Polonia, sediile și adăposturile guvernamentale” din Ucraina. Vicepreședintele Dumei de Stat a făcut aceste declarații într-o postare pe canalul de Telegram. El spune că Rusia trebuie să distrugă toată infrastructura Ucrainei, iar „apoi după victorie”, să o refacă.

„Va trebui să ducem Ucraina în secolul 18”, a mai scris Tolstoi.

Atacurile ar trebui să fie „răspunsul”, la distrugerea podului de peste strâmtoarea Kerci, care face legătura cu Crimeea, a mai scris vicepreședintele Camerei inferioare a Parlamentului rus, fără să detalieze.

„Trebuie să ne unim și să începem. Și să nu ne pese de Occident, pentru noi acum este mai important să ne mobilizăm în mintea poporului rus”, a adăugat Tolstoi, relatează cotidianul rus Kommersan.

În ciuda acestor declarații belicoase, ale oficialului rus, Rusia nu pare a avea resursele necesare pentru a pune în practică un astfel de plan. Dimpotrivă, trupele sale înregistrează înfrângeri dezastruoase pe front și pierde din ce în ce mai multe echipamente militare scumpe.

Podul de peste strâmtoarea Kerci, care leagă Crimeea de teritoriul Rusiei a fost distrus parțial, de o explozie, sâmbătă dimineață. În prezent, ancheta derulată de serviciile speciale rusești este în plină desfășurare, însă nu se întrevede nici un rezultat concret. Nu este clar cine stă în spatele exploziei, întrucât lovitura nu a fost revendicată oficial de nimeni. Și nici nu se știe cum a fost provocată explozia.

Anchetatorii ruși au susținut că este vorba despre o încărcătură explozivă transportată cu un camion capcantă, care a fost detonată, pe pod. Pe de altă parte, imagini de la punctul de control arată că polițiștii ruși au verificat camionul cu pricina, care ar fi produs deflagrația și nu ar fi descoperit nimic suspect.

În acest context, pe rețelele de socializare se dezvoltă un alt scenariu cu privire la explozie. Conform acestuia, încărcătura explozivă ar fi fost plasată sub pod, iar acest lucru ar fi demonstrat de prăbușirea punții în mare. Mai mult, au apărut și schițe care menite să ilustreze o astfel de ipoteză.

Russian media show this moment of the alleged truck that (per Russian claims) exploded, at the time of its security checkup before it went on the bridge. Seems police glanced into it and didn’t find anything interesting. pic.twitter.com/bzSZeRINo2

— Christo Grozev (@christogrozev) October 8, 2022