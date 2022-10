Lovitură grea pentru Vladimir Putin în Crimeea. Podul peste strâmtoarea Kerci a sărit în aer. Oficialii ruși acuză un atentat terorist. Video

În această dimineață, au început să circule pe rețelele sociale imagini care prezintă un incendiu puternic pe podul peste strâmtoarea Kerci, care face legătura dintre Rusia și Crimeea. Mai multe explozii puternice au fost auzite și au fost simțite în zonă. Se pare că un tren care trăgea mai multe vagoane cisterna a sărit în aer, fapt ce a provocat incendiul. Deflagrațiile au fost atât de puternice încât casele aflate la câțiva kilometri s-au zdruncinat. Traficul a fost oprit în urma incidentului.

Informația a fost confirmată de agenția de presă Ria Novosti, conform căreia explozia s-a produs în jurul orei 6.00, pe firul de cale ferată al podului. De altfel, imaginile surprinse arată un tren în flăcări pe acesta.

Într-o înregistrare de la fața locului se vede că și firul rutier a fost afectat de explozie, o parte din șosea prăbușindu-se în apă. Aceasta deși oficialii locali susțin că structura de siguranță, arcadele de susținere, nu ar fi fost afectate de explozii.

Oficialii ruși, din serviciile de combatere a terorismului susțin că a fost vorba despre un camion transformat în bombă. Acesta ar fi explodat pe podul din Crimeea și ar fi afectat ambele benzi ale firului rutier care s-au prăbușit parțial, Din cauza exploziei, 7 vagoane cu combustibil au luat foc.

Ucraina a reacționat, după explozia din această dimineață, prin consilierul președintelui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak. Acesta a postat o fotografie pe contul său de Twitter, însoțită de un scurt comentariu, în care avertizează că acesta este doar începutul și că toate zonele care au fost ocupate de Rusia vor reveni la Ucraina.

„Crimeea, podul, începutul. Tot ce este ilegal trebuie distrus, tot ce a furat trebuie returnat Ucrainei, tot ce este ocupat de Rusia trebuie eliberat”, a scris consilierul lui Volodimir Zelenski pe Twitter.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022