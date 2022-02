Un obicei alimentar pe care îl avem zilnic ar putea să producă probleme uriașe de sănătate

Mâncarea semipreparată, la pachet, este una dintre micile bucurii ale vieții. Să știi că poți să încălzești un mic dejun sau un prânz, este liniștitor câteodată, când vrei să mănânci rapid și fără mare efort.

Dar dacă îți încălzești mâncarea la microunde în recipientul de plastic în care se află mănânci și plastic. Este periculos? Înainte de a răspunde pozitiv, știința este de fapt mai complexă decât ați putea crede.

Problemele pe care le-au putea pune asupra sănătății consumarea plasticului

Plasticul este la îndemână și este o alegere de top pentru depozitarea alimentelor. De aceea este un produs atât de popular. Este ieftin, puternic, iar unele tipuri sunt, de asemenea, relativ rezistente la căldură, ceea ce le face aparent perfecte pentru a ține mâncarea în cuptorul cu microunde fără să se răstoarne.

În același timp, oamenii ingerează în mod constant microplastice – bucăți mici de plastic care măsoară mai puțin de 5 milimetri în diametru (mai puțin decât lățimea unei gume de creion). Microplasticele se infiltrează în lanțul de aprovizionare cu fructe de mare, iar plasticul trece tot timpul prin sistemul nostru digestiv.

Plasticul este peste tot. Peștii și alte creaturi marine consumă, de asemenea, cantități uriașe de microplastice, deoarece oceanul este plin de ele și, bineînțeles, noi mâncăm fructe de mare. Microplasticele se desprind și din recipientele de plastic.

„Toate acestea vor elibera mai multe microplastice”

Atunci când sunt încălzite, aceste recipiente pot vărsa microplastice, la fel ca și alte practici obișnuite de depozitare și reîncălzire a alimentelor.

„Dacă spălați materialele plastice la mașina de spălat vase, dacă le încălziți în cuptorul cu microunde, dacă le folosiți de mulți ani și sunt uzate, toate acestea vor elibera mai multe microplastice”, spune pentru Bruce Lanphear, profesor de științe ale sănătății la Universitatea Simon Frasier din Vancouver, Bruce Lanphear.

Alte cercetări susțin acest lucru. Un studiu din 2017 a descoperit plastic în sarea de masă, iar un studiu din 2019 a constatat că pliculețele de ceai ambalate în plastic au preparat o ceașcă de ceai cu o densitate mare de microplastice.

Plasticul este o invenție recentă și nu există studii pe termen lung privind efectele consumului de microplastic la om. Există studii pe termen scurt și unele făcute pe animale, dar nimic clar care să ne spună cum ne afectează consumul de plastic sănătatea pe termen lung.

Există totuși praguri stabilite la care multe substanțe devin toxice pentru oameni, dacă sunt ingerate. Arsenicul este un bun exemplu; există o limită a cantității de arsenic permisă în apa potabilă publică înainte ca aceasta să devină nesigură pentru sănătatea umană. În Statele Unite, aceasta este de 10 părți pe miliard, ceea ce înseamnă că într-un raport de un miliard de părți de apă, cantitatea de arsenic nu poate depăși 10 părți.

Cauza car ar duce afectarea embrionului

Problema este că nu există un astfel de prag pentru microplastice și nici informații clare cu privire la consecințele pe care le are depășirea acestui prag de către o persoană.

Știm, de asemenea, că expunerea la cantități mari de substanțe chimice care se găsesc de obicei în plastic, cum ar fi ftalații și bisfenolul A (BPA), poate fi periculoasă pentru sănătatea umană, chiar dacă acestea sunt omniprezente în obiectele de zi cu zi. Lanphear spune că, dacă o persoană însărcinată consumă ftalați și BPA, ar putea afecta dezvoltarea embrionului. În special, în cazul bărbaților în curs de dezvoltare, poate afecta fertilitatea acestora, deoarece BPA este anti-androgenic, ceea ce înseamnă că blochează hormoni precum testosteronul.

În următoarele câteva decenii, pe măsură ce vom continua să perfecționăm formulele de plastic și să studiem consumul de microplastice pe termen lung, s-ar putea să apară un răspuns clar, conform inverse.com.

Un studiu din 2019, făcut la Universitatea Victoria din British Columbia, publicat în revista Environmental Science & Technology, a estimat că o persoană va consuma între 39.000 și 52.000 de particule pe an, fără a lua în considerare inhalarea. Persoanele care preferă să bea apă îmbuteliată ar putea consuma 90.000 de microplastice în plus pe an, în timp ce cei care beau apă de la robinet ar putea consuma aproximativ 4.000 de microplastice.