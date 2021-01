După scandalul din 2013, violenţa apare din nou printre acuzaţiile la adresa lui Marian Aliuţă. De data aceasta este vorba despre un scandal cu un partener de afaceri, chiar fost prieten de familie. Sunt acuzaţii grele.

Este vorba despre, Robert Burcea, om de afaceri şi dezvoltator imobiliar. Acesta îl acuză pe Marian Aliuță că i-ar datora o sumă mare. Nu doar lui, ci mai multor oameni de afaceri, conform spynews.ro.

Marian Aliuţă şi-a folosit iar familia pentru violenţe?

Fostul fotbalist care a jucat la Steaua Bucureşti (FCSB în prezent) este suspectat că și-ar fi pus familia să îl bată pe Burcea. Şi asta după ce ar fi împrumutat de la el 100.000 de euro.

Burcea susţine că suma reprezenta un împrumut acordat lui Aliuţă, care avea probleme cu banii. „Eu l-am ajutat cu o sumă mare de bani. Am fost și asociați, banii nu mi-au mai fost restituiți.

M-am certat și cu familia din cauza lui. Mi-a promis că mă va ajuta într-o altă afacere cu această sumă de bani. Are de dat milioane de euro ca datorii.

Ne cunoaștem de mult, ni se știu și copiii. Am fi putut să încheiem treaba asta frumos. Dar lucrurile au degenerat. Sunt amenințat, înjurat. Eu am crezut că suntem foarte buni prieteni.

Soțiile noastre erau prietene. Au trecut 6 ani de când i-am împrumutat banii aceștia”, a declarat Burcea la Acces Direct.

Un nou scandal pentru Marian Aliuţă

Aliuță susține că veniturile omului de afaceri nu sunt legale şi că acesta s-ar ocupa de cămătărie și șantaj. Fostul fotbalist a subliniat că Burcea se ocupă și de organizarea jocurilor de noroc ilegale.

La un eveniment legat de jocurile de noroc ar fi intrat în conflict rudele lui Aliuţă cu Burcea. Cel puţin asta susţine Marian cu privire la acuzaţiile conform cărora Burcea fost bătut la comanda lui.

„Nici nu vreau să îi pronunț numele. Mi-am dat seama că trebuia să îl elimin din viața mea. Am fost avertizat că nu am ce căuta lângă el. Eu nu am crezut mă va afecta cu ceva, dar prieteni e prea mult spus.

În 2015 am luat o sumă de bani de la el, cu dobândă. Eu i-am dat 100.000 numai dobânzile, i-am zis că o să îi mai dau când o să îmi sporească vânzările. El nu poate să se dea o persoană curată, când el dă bani cu dobândă.

Este o persoană care minte foarte mult. Și casa lui este luată prin cămătărie. Poliția ar trebui să verifice ce face acest om de mai bine de 15 ani. Rudele mele s-au certat cu el din cauza unor jocuri de noroc organizate ilegal la el în casă. Nu am vrut să discut despre asta, dar el vorbește foarte prost despre mine”, a declarat Marian Aliuță.

Marian Aliuţă şi scandalul cu pumni şi picioare din 2013

În octombrie 2013, Marian Aliuţă a fost cercetat de procurori alături de cei doi fraţi ai săi. Ei l-au bătut pe fiul patronului unei spălătorii auto din Sectorul 5 al Capitalei.

În cele din urmă, victima s-a prezentat la Secţia 19 Poliţie şi a depus plângere penală împotriva celor trei. Ulterior, fraţii Aliuţă au fost invitaţi de poliţişti pentru a da declaraţii.

Deşi au anunţat că se vor prezenta la sediul secţiei, n-au mai făcut-o. Totuşi, le-au spus însă anchetatorilor că vor depune plângere penală pentru a demonstra că au fost agresaţi.

La acea vreme, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au întocmit actele premergătoare începerii urmăririi penale pe numele fraţilor Aliuţă.

În cele din urmă, la un an după acel scandal, părţile au ajuns la o înţelegere. În faţa mediatorului, Marian Aliuţă s-a împăcat cu victima, care a primit şi o sumă de bani.

„Din ceea ce știu eu, și nu mă înșel, problema pe care am avut-o s-a rezolvat. Am fost la mediator, am negociat cu omul, iar acum suntem ok.

Am făcut asta ca să nu ajung la închisoare pentru un pumn. Ar fi culmea ca pentru o banală încăierare să pățesc așa ceva. Ne-am împăcat.

Acum ne mai și vedem pe stradă, ne salutăm, totul e bine între noi. Suma pe care am plătit-o este confidențială. Dar vă pot spune că este vorba de câteva mii de euro, peste 2.000, pe care i-am plătit.

Omul a acceptat, acum totul este de domeniul trecutului”, a spus Aliuță în 2015, pentru spynews.

sursa: spynews.ro