Bianca Pop, ispită la emisiunea „Insula iubirii”, difuzată de Antena 1, și-a sporit notorietatea după ce a intrat într-o relație amoroasă cu Marian Aliuță. Fostul fotbalist este căsătorit și a fost surprins de paparazzi de la Spynews alături de focoasa brunetă. Tânăra a comentat mai mult ironic subiectul și a spus că este bună prietenă cu Aliuță.

„Suntem prieteni foarte buni. Și imaginile vorbesc. Eu așa fac cu prietenii mei (n.r – se sărută), sunt mai nebună, mai vulcanică, mai periculoasă. Am mâncat, mi-a fost rău și m-am murdărit, de aia m-am schimbat de haine. Am comandat ceva de mâncare, chiar dacă știu să gătesc. Dar mie îmi place să fiu servită. Femeile nu plătesc. O femeie care se respectă, mai ales”, a spus bruneta la Antena Stars.

După ce pozele au apărut public, femeia a ajuns la spital, conform propriilor declarații, având nevoie de intervenție medicală.

„Nu vreau sa comentez momentan. Nu mă simt bine acum. Am fost la o clinică de am făcut niște perfuzii. Nu prea pot să vorbesc. Suntem prieteni. Nu îl deranjez, nu mă deranjează. Este un domn de 1000 de stele. Îl respect foarte mult. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre subiectul ăsta. Nu e vina mea, dar mă simt prost. Eu nu am știut că sunt urmărită sau pozată. Nu e vina mea. N-am știut de soție. Îmi cer iertare public. Nu e vina mea. Mi-am luat țeapă. Îmi pare foarte rău pentru familia lui”, a mai afirmat Bianca Pop.

Mijocaș talentat, dar care nu și-a exploatat niciodată potențialul, Marian Aliuță a trecut în carieră pe la formațiile Steaua, Steaua Mizil, Chindia Târgoviște, Sheriff Tiraspol, Șahtior DOnețk, Rapid, Metalug Donețk, Poli Timișoara sau FC Vaslui. Și-a încheiat cariera în sezonul 2009 – 2010, în Azerbaidjan, la Neftchi Baku.

Pentru echipa națională a României a evoluat în intervalul 2001 – 2008, în cinci partide și nu a marcat niciun gol.