Monden Un nou scandal în Gașca Zurli: Bucătărașul Lulu, acuzații grave la adresa Mirelei Retegan







Un nou val de tensiuni lovește Gașca Zurli, după ce Ionuț Vărodi, cunoscut publicului sub numele de „Bucătărașul Lulu”, a lansat acuzații directe la adresa Mirelei Retegan, fondatoarea proiectului. „În calitate de fost donator, aș vrea să ştiu în ce scopuri s-au folosit banii”, exprimându-și nemulțumirea legată de transparența gestionării fondurilor strânse prin fundație.

Situația generează numeroase reacții în rândul publicului și ridică semne de întrebare legate de activitatea financiară a uneia dintre cele mai cunoscute inițiative dedicate copiilor din România. Ancheta opiniei publice continuă, în așteptarea unui răspuns din partea reprezentanților organizației.

Grupul de divertisment pentru copii „Gașca Zurli”, cunoscut pentru spectacolele sale, se află în centrul unei controverse care implică acuzații legate de gestionarea fondurilor provenite din donații.

Ionuț Varodi, fost membru al echipei și cunoscut publicului sub numele de scenă „Bucătărașul Lulu”, a lansat mai multe întrebări referitoare la modul în care sunt administrate veniturile obținute de la susținători.

Într-un videoclip postat pe contul său de TikTok, acesta i-a solicitat Mirelei Retegan, fondatoarea Gașca Zurli, să ofere clarificări legate de utilizarea sumelor donate.

„Și-a dat demisia pe 30 sau 31 ianuarie 2024. Ăla de care spui tu, tăntișor, e bucătărașul Zurli. Așa că lasă odată harneala. Mai bine spune-ne. Știu de fundația Zurli”, afirmă Ionuț Varodi, în videoclipul postat pe social media.

Bucătărașul Lulu a subliniat că donatorii, contribuind din fonduri proprii, au dreptul să cunoască exact modul în care sunt utilizate sumele oferite.

„Spune-ne, în calitate de fost donator, aș vrea să văd puțină transparență în ceea ce privește încasările, pe ce s-au dus banii noștri ai donatorilor și în ce scopuri și campanii s-au folosit. Mai bine ne spui asta decât să-mi folosești numele pe unde mergi. Iertați-mă pe mine, nu puțină transparență. Transparență totală!”.

Totodată, Lulu a făcut o distincție între obiectele sau serviciile oferite prin sponsorizări și cele achiziționate direct din fondurile donate de public, subliniind că este important ca publicul să cunoască această diferențiere. „Vrem și noi, ca donatori, un nivel de transparență complet. Nu vorbim de detalii opționale, ci de o obligație față de cei care au ales să contribuie”, a concluzionat aceasta.

„Mă interesează transparența în ceea ce privește, nu știu, de 2023-ul, de exemplu, sau 2022-ul, când donam activ. Să ținem cont că anumite lucruri și obiecte sunt de la sponsor, nu cumpărate din banii donați. Restul. De banii donați, de oameni. Vrem și noi niște transparență. XOXO, eu sunt Lulu”, a punctat fostul fondator din Gașca Zurli.

Până în acest moment, nu este clar dacă Mirela Retegan va face o declarație oficială în legătură cu situația, ori dacă tensiunile din jurul subiectului vor continua să escaladeze, scrie romaniatv.net.