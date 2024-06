Monden Mirela Retegan a luat o decizie radicală. Face modificări mari la „Gașca Zurli”







„Gașca Zurli”, înființată de Mirela Retegan, și-a pierdut din popularitate după plecarea „Fetiței Zurli” pe numele real Vero Căliman, Ionuț Varodi, care interpreta „Bucătărașul Lulu”, și Răzvan Marina, personajul „Truli”.

Mirela Retegan nu renunță la Gașca Zurli

Cu toate acestea, Mirela Retegan are planuri mari. Ea a spus că nu și-a pierdut speranța, dar că le va spune să fie deschiși și să anunțe dacă nu se mai simt bine în trupa ei. Aceasta vrea să rămână în „Gașca Zurli” doar cu oamenii care își doresc cu adevărat să fie aici.

„În ultimii 17 ani peste 200 de oameni au venit și au plecat de la Zurli. În tot acest timp, Zurli a fost, ca în orice teatru-oamenii vin și pleacă. Iar eu, când se angajează un om la Zurli, îl rog un singur lucru. Când simți că nu îți mai aduce bucurie și că nu e pentru tine un motiv de evoluție, te rog găsește în altă parte ceva care să te facă fericit.Asta e condiția principală când te angajezi la Zurli, să rămâi acolo atât timp cât ești fericit. Eu rămân la Zurli cu toți oamenii care doresc”, a declarat Mirela Retegan, potrivit adevarul.ro.

Fiica ei o inspiră

Ea a mai spus că fiica ei, Maya, o ajută în proiectul Zurli și că a fost o sursă de inspirație pentru multe cântece. Mirela a declarat că va avea mare grijă acest proiect pentru că este visul său.

„Maya este parte din proiectul Zurli dintotdeauna. Ea m-a inspirat să scriu toate cântecele, să creez toate spectacolele. Mă consult cu ea dintotdeauna. Ea mă ajută dintotdeauna, dar Zurli este visul meu și sunt prima care trebuie să aibă grijă de el”, a declarat Mirela Retegan, întrebată dacă fiica ei va rămâne definitiv la Zurli.

Mirela Retegan și-a investit toți banii în Gașca Zurli

Mirela Retegan a mai povestit că s-a mutat în București pentru acest proiect și că și-a investit toți banii pentru a avea succes „Gașca Zurli”. „M-am mutat cu chirie de 11 ori de când am venit la Bucureşti, în funcţie de nevoile mele sau ale Mayei. Am preferat să investesc în Zurli toţi banii pe care i-am câştigat, să-i reinvestesc apoi, leu cu leu, în toate produsele şi în tot ce am reuşit să creez.”, a spus Mirela Retegan.