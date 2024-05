Monden Mirela Rețegan nu renunță la Gașca Zurli. Schimbările făcute în trupă







După valul de conflicte din Gașca Zurli, Mihaela Rețegan este decisă să ducă trupa mai departe. Mai mult, aceasta are parte de un ajutor de nădejde în acest sens. Fiica ei s-a întors din Anglia și a decis să se implice în proiect.

Mirela Rețegan face echipă cu fiica ei

În vârstă de 22 de ani, Maya își ajută mama și are de gând să ducă Gașca Zurli mai departe. Tânăra a urmat studiile la Londra, dar a ales să se mute în România pentru a sprijini proiectul mamei sale.

Pe lângă asta, Maya s-a îndrăgostit și a decis să se mute împreună cu iubitul ei. Mirela Rețegan are o relație specială cu fiica ei, astfel că cele două reușesc să facă echipă pentru a conduce trupa.

Fiica ei a transformat vechile personaje

Gașca Zurli a ajuns recent într-un moment de cotitură. Două dintre cele mai îndrăgite personaje din trupă au plecat cu scandal, însă fondatoarea proiectului nu s-a dat bătută. Alături de fiica ei, aceasta a transformat personajele în mascote.

„Ultima mutare se datorează plecării mele după revenirea la București. În iunie m-am întors în ţară, apoi m-am îndrăgostit şi, în decembrie, m-am mutat pentru prima dată în viaţa mea cu iubitul meu. Simţeam că am nevoie de un mentor, pe care l-am căutat prin alte părţi în profesori, diriginţi, rectori, şi apoi am ajuns la concluzia că tot mama e mentorul principal.”, a mărturisit Maya.

Mirela Rețegan și fiica ei, relație aparte

Fondatoarea trupei Gașca Zurli s-a confruntat cu multe impedimente înainte de a face cunoscute personajele îndrăgite de copii. Aceasta a mărturisit că s-a mutat în Capitală pentru a dezvolta aceste proiect, însă nu a putut să își achiziționeze niciodată o locuință. În schimb, Mirela Rețegan a menționat că și-a investit toți banii în trupă.

„M-am mutat cu chirie de 11 ori de când am venit la Bucureşti, în funcţie de nevoile mele sau ale Mayei. Am preferat să investesc în Zurli toţi banii pe care i-am câştigat, să-i reinvestesc apoi, leu cu leu, în toate produsele şi în tot ce am reuşit să creez.”, a spus Mirela Retegan.